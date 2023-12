Luísa Sonza distribui água e faz fotos com fãs em passagem de som para o Réveillon de Fortaleza

Além de poder acompanhar a passagem de som de artistas que se apresentam na segunda noite de shows do Réveillon Fortaleza 2024, muitos fãs que passaram pelo Aterrinho da Praia de Iracema na tarde deste sábado (30) puderam interagir com a cantora Luísa Sonza, uma das estrelas da noite.

Durante a passagem de som da gaúcha, dezenas de fãs se amontoaram em frente ao palco. Para ajudar a aplacar o calor, Luísa distribuiu garrafinhas de água mineral para os presentes, que se animaram com o apoio. Depois, a artista conversou e tirou fotos com alguns fãs.

Ela pegando a criança pra bater foto 🤏🏼 pic.twitter.com/w5mEEgqz7P — Luisa Sonza Cortina de Fumaça (@lovesonzaa) December 30, 2023

Desde que chegou à Capital na última quinta-feira (28), Luísa tem feito diversas publicações nas redes sociais que animaram o sonzers cearenses.

A cantora já postou fotos curtindo sol e mar em Aquiraz, fez participação especial no show do rei Roberto Carlos, cantou pagode em um bar do Meireles e até posou com uma camisa do Fortaleza Esporte Clube.

Na noite deste sábado (30), a cantora é a terceira a se apresentar no palco do Aterrinho. As atrações musicais começam às 18h.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO RÉVEILLON DE FORTALEZA

SÁBADO, 30/12

A partir de 18h, lista por ordem das apresentações

Mara Pavanelly e Nonato Lima

Péricles

Luísa Sonza

Marisa Monte

Xand Avião

Bell Marques

Murilo Huff

Mari Fernandez

DOMINGO, 31/12

A partir de 18h, lista por ordem dos shows

Paulo Benevides, Giovana Bezerra e Camila Marieta

Marina Sena

Ney Matogrosso

João Gomes

Wesley Safadão

Titãs

Alok

