Após cantar com Roberto Carlos, Luísa Sonza participa de show de pagode em bar do Meireles

A aparição surpresa de Luísa Sonza no show do rei Roberto Carlos na primeira noite do Réveillon Fortaleza 2024 não foi a única protagonizada pela cantora pop. Após a ida ao Aterro da Praia de Iracema, na noite de sexta-feira (29), ela visitou o bar Vila Camaleão, localizado no Meireles, e cantou com um grupo de pagode, animando o público presente no local.

Vídeos publicados em redes sociais mostram Luísa cantando, junto com o grupo QDS, as músicas “Teu Segredo”, composta pelo cantor Thiaguinho, à época no Exaltasamba, e “Insegurança”, do Grupo Pixote. Para encerrar a visita surpresa, ela ainda cantou “Maldivas”, da Ludmilla.

Luan Viana, percussionista do grupo, conta que todos no bar foram pegos de surpresa.

“Ela estava curtindo o show do Roberto Carlos e depois queria sair, se divertir mais. Pelo que entendi, ela conheceu um pessoal que frequenta o Vila, inclusive um dos sócios que estava no Aterro, e se dirigiu até lá. Foi um momento que ninguém entendeu nada, era a Luísa Sousa mesmo que apareceu no meio da galera”, relata.

“Ela subiu logo para cantar, cantou três músicas de pagode conosco e foi, primeiramente, muito aleatório, mas muito especial dividir o palco com uma artista tão grande nacionalmente, uma das maiores artistas do Brasil. Eu também fiquei muito feliz pela simplicidade dela, muito tranquila, atenciosa com todo mundo lá, não só com a gente”, narra Luan Viana do grupo QDS.

Show na Praia de Iracema

Luísa tem novo encontro marcado com o público neste sábado (30), no Aterrinho da Praia de Iracema, onde comanda a segunda noite de atrações do Réveillon de Fortaleza 2024.

Veja a programação completa do Réveillon de Fortaleza

Sábado, 30/12

A partir de 18h, lista por ordem das apresentações

Mara Pavanelly e Nonato Lima

Péricles

Luísa Sonza

Marisa Monte

Xand Avião

Bell Marques

Murilo Huff

Mari Fernandez

Domingo, 31/12

A partir de 18h, lista por ordem dos shows