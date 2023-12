Luísa Sonza sobe ao palco com Roberto Carlos no primeiro dia de festa do Réveillon Fortaleza 2024

Depois de cantar diversos clássicos da carreira na abertura, o rei Roberto Carlos recebeu uma participação especial de surpresa para encerrar o show do Réveillon Fortaleza 2024. A cantora Luísa Sonza, que também se apresenta na festa neste sábado (30), subiu ao palco na última música do repertório, "Jesus Cristo", e animou o público do Aterrinho da Praia de Iracema. No momento, o rei também entregou flores a plateia, gesto clássico do artista.

Na semana passada, Luísa participou do especial de Roberto Carlos e dedicou "Chico" ao Rei, ignorando o ex-namorado que nomeia a canção. Na ocasião, Roberto ouviu a música e interagiu com a letra - comentou que "beberia todas" no Bar da Cachaça, no Rio de Janeiro, e que "não é bem assim" quando a cantora diz que monogamia é "papo de doido".

Roberto Carlos foi o responsável por dar a partida no Réveillon Fortaleza 2024. O artista se apresentou no Aterro da Praia de Iracema para milhares de pessoas, especialmente como atração única na noite desta sexta-feira (29).

Veja a programação completa do Réveillon de Fortaleza

Sábado, 30/12

A partir de 18h, lista por ordem das apresentações

Mara Pavanelly e Nonato Lima

Péricles

Luísa Sonza

Marisa Monte

Xand Avião

Bell Marques

Murilo Huff

Mari Fernandez

Domingo, 31/12

A partir de 18h, lista por ordem dos shows