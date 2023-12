Vestida com a camisa do Fortaleza, Luísa Sonza posta foto em rede social

A cantora Luísa Sonza postou uma foto em suas redes sociais vestindo a camisa do Fortaleza e gerou diversos comentários por parte da torcida tricolor. A cantora gaúcha é uma das atrações da festa de réveillon da capital cearense e sobe ao palco neste sábado (30).

Legenda: Luísa Sonza vestida com camisa do Fortaleza. Foto: Reprodução

O Tricolor do Pici também aproveitou o embalo e repostou a foto de Luísa em seu perfil oficial do Instagram.

RÉVEILLON DE FORTALEZA

O primeiro dia do evento aconteceu na sexta-feira (29), com apresentação de Roberto Carlos e participação surpresa de Luísa Sonza. A cantora também irá subir ao palco neste sábado.

Além dela, Xand Avião, Marisa Monte, Péricles, Bell Marques, Murilo Huff e Mari Fernandez também cantam hoje.

A festa segue até o domingo (31). No último dia do evento, Marina Sena, Ney Matogrosso, João Gomes, Wesley Safadão e Alok irão se apresentar na Praia de Iracema.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, Wesley Safadão será o responsável por comandar a contagem regressiva do Réveillon de Fortaleza. A apresentação do cantor no aterro da Praia de Iracema será sucedida por uma queima de fogos.

Em seguida, o DJ Alok irá subir no palco e fará um espetáculo no céu com cerca de 200 drones.