Pedro Augusto, volante do Fortaleza, é flagrado discutindo com torcedor no Castelão; Veja

O volante Pedro Augusto foi flagrado discutindo com um torcedor, neste sábado (15), na derrota para o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão. O jogador não foi relacionado para o duelo, por opção de Juan Pablo Vojvoda, e ficou nos camarotes do estádio.

Nas imagens, é possível identificar Pedro Augusto exaltado, apontando para um torcedor e sendo contido por seguranças.

Apesar do ambiente estar cercado por torcedores do Fortaleza, a versão oficial do clube diz que a discussão 'teria sido com um torcedor do Ceará, que estava no local de camisa branca e vibrado com o gol da equipe'.

Veja vídeo