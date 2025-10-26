Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Waldonys deixa iPhone cair durante salto de paraquedas; veja como ficou aparelho

Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
É Hit

Durante o evento "Air Ventura" em Recife (PE), na tarde de sábado (25), o cantor e sanfoneiro Waldonys tomou um susto ao deixar um aparelho iPhone de uso pessoal cair no salto de paraquedas. 

Antes do smartphone despencar, o cantor chegou a registrar algumas imagens do céu com visão para o Aeroclube de Pernambuco.

Ao chegar em solo, o cearense mostrou o estado do aparelho: "Não é propaganda. quatro mil e quinhentos pés em queda livre, soltou. Agora, diga se tá funcionando?", ressaltou mostrando o estrago. 

Câmeras foram quebradas com impacto

Duas das três câmeras do celular ficaram quebradas, além de ter trincado toda traseira do aparelho. 

Curiosamente, o cantor ainda conseguiu usar o smartphone após a queda. Ele abriu na tela inicial, mostrou alguns aplicativos e chegou a acessar o WhatsApp.

