Waldonys deixa iPhone cair durante salto de paraquedas; veja como ficou aparelho
Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.
Durante o evento "Air Ventura" em Recife (PE), na tarde de sábado (25), o cantor e sanfoneiro Waldonys tomou um susto ao deixar um aparelho iPhone de uso pessoal cair no salto de paraquedas.
Antes do smartphone despencar, o cantor chegou a registrar algumas imagens do céu com visão para o Aeroclube de Pernambuco.
Ao chegar em solo, o cearense mostrou o estado do aparelho: "Não é propaganda. quatro mil e quinhentos pés em queda livre, soltou. Agora, diga se tá funcionando?", ressaltou mostrando o estrago.
Câmeras foram quebradas com impacto
Duas das três câmeras do celular ficaram quebradas, além de ter trincado toda traseira do aparelho.
Curiosamente, o cantor ainda conseguiu usar o smartphone após a queda. Ele abriu na tela inicial, mostrou alguns aplicativos e chegou a acessar o WhatsApp.