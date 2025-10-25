Cantora da Limão com Mel sofre acidente em turnê nos Estados Unidos

A turnê da banda Limão com Mel pelos Estados Unidos, que vem reunindo fãs brasileiros em várias cidades americanas, foi marcada por um susto nessa sexta-feira (24).

A cantora Adma Andrade sofreu um acidente no saguão do aeroporto, momentos antes do embarque da equipe para Filadélfia, na Pensilvânia, onde o grupo se apresentaria naquela noite.

Foto: Divulgação

De acordo com o vocalista Edson Lima, que fez um pronunciamento nas redes sociais na manhã deste sábado (25), Adma sofreu uma forte pancada na região do abdômen, precisando ser atendida e internada imediatamente.

“Ontem, durante o nosso embarque aqui pra Filadélfia, a @admaandradeoficial sofreu um acidente no saguão do aeroporto e tomou uma pancada que lesionou a região do abdômen. Ela teve que ser assistida e internada de imediato”, relatou o cantor.

Apesar do susto, o quadro da artista é estável. Edson tranquilizou os fãs e informou que Adma está em recuperação sob observação médica:

“Hoje pela manhã já tive contato com a Adma. Está bem, graças a Deus. Mas continua ainda internada sob orientação médica. Logo logo ela vai estar voltando pra estar junto com a gente e dar mais alegria pros nossos corações", explanou o forrozeiro.

O vocalista demonstrou emoção ao falar da colega de banda e ressaltou a importância de Adma na atual fase de sucesso do grupo.

“Fico muito triste porque ela tá fazendo muita falta. Foi um momento muito especial da história da Limão com Mel que a gente viveu cada minuto, cada segundo, pra estarmos juntos nesse momento. Mas Deus sabe todas as coisas".

Mesmo com o imprevisto, a turnê “Limão com Mel USA Tour 2025” segue com a programação. Após a apresentação em Pompano Beach, 23 de outubro, e a pausa forçada em Filadélfia, o grupo ainda tem shows marcados para:

25 de outubro – Framingham (Massachusetts)

26 de outubro – Orlando (Flórida)

A equipe da banda informou que, assim que receber alta, Adma Andrade retornará aos palcos para reencontrar o público.