Cantor Josué Bom de Faixa é internado e pede orações aos fãs

O cantor pernambucano Josué Bom de Faixa, de 24 anos, passa por um momento difícil em relação à sua saúde. De acordo com nota publicada no Instagram na sexta-feira (24), o artista encontrava-se internado em estado de emergência, sem diagnóstico definido até aquele momento.

A equipe informou que ele “precisa muito das orações de todos” e que novas atualizações serão divulgadas conforme possível.

Legenda: Mesmo debilitado, Josué gravou uma mensagem de agradecimento aos fãs e amigos. Foto: Reprodução

Na publicação, a equipe do cantor escreveu: “A equipe do cantor Josué Bom de Faixa vem a público informar que o artista está passando por um momento delicado de saúde. Josué encontra-se em estado de emergência, internado e precisando muito das orações de todos".

Mesmo debilitado, Josué gravou uma mensagem de agradecimento aos fãs e amigos, mostrando-se confiante na recuperação.

“Graças a Deus. Ô, foi luta! Luta, luta, luta das grandes. Pense numa guerra... e só Deus. Eu até tô cansado. Estou com tanto remédio aqui... Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que têm orado por mim. Aos amigos, cantores, compositores, colegas e fãs: obrigado. Continuem orando, porque eu preciso demais de vocês”, falou o artista em um story.