Morre ex-cantora das bandas Forró do Muído e Capim com Mel em Recife

A cantora Vanessa Rios, conhecida por passagem pelas bandas de forró Capim com Mel, Encosta Neu, Forró do Muído e Kitara, morreu na tarde de sábado (25), em Recife (PE), aos 42 anos.

Ela estava em tratamento contra um sarcoma, um tipo raro de câncer. A informação foi confirmada ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — pelo ex-marido da artista, o músico Luciano Rios.

Segundo Luciano, Vanessa estava internada no Hospital Santa Joana, na capital pernambucana, onde realizava sessões de quimioterapia. O tratamento, no entanto, acabou debilitando o estado de saúde da artista.

“Acabou agravando um pouco a situação, e ela não conseguiu resistir. As quimioterapias já estavam deixando ela muito fraca”, contou o cantor, visivelmente emocionado.

A última postagem da cantora no Instagram foi no dia 30 de setembro. Ele fez uma declaração de amor aos familiares.

Não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas que importa… Isso é o que verdadeiramente importa. Família é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da existência Vanessa Rios Cantora

Cantora deixa uma filha

Legenda: Vanessa Rios ao lado do ex-marido Luciano Rios. Foto: Reprodução/Instagram

Fruto do relacionamento com o cantor Luciano Rios, Vanessa Rios deixa uma filha. O ex-marido relatou que, mesmo enfrentando a doença, a artista manteve-se ativa e próxima da música até onde pôde.

“Ela precisou se afastar um pouco por causa do tratamento, mas até onde podia, ela continuava cantando com todo vigor”, declarou Luciano. “Ela teve uma trajetória muito bonita. Mesmo em pouco tempo de estrelato, foi uma grande estrela”, completou.

O corpo da cantora será velado na terça-feira, a partir das 10h, no Cemitério Memorial Guararapes, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife.

Durante entrevista, Luciano também recordou a trajetória profissional da ex-esposa, destacando passagem por diferentes bandas de destaque do forró nordestino e participações em programas de televisão, incluindo um concurso.

“Ela participou de um concurso de bandas aqui em Recife e chegou a se apresentar no programa da Regina Casé. Sempre foi muito querida pelo público”, lembrou o cantor.