Natanzinho Lima é atingido por celular durante show em Minas Gerais; veja vídeo

Nome em alta no arrocha, o cantor Natanzinho Lima foi atingido por um celular na cabeça durante uma apresentação na cidade de Ganhães (Minas Gerais), na noite de sexta-feira (24).

O artista fazia uma transição entre músicas e recebia celulares do público com a ajuda de um produtor para tirar fotos, quando foi surpreendido pelo aparelho voando em sua direção.

Em transmissão oficial do evento, é possível observar que ele ainda tentou se desviar, mas o smartphone acabou atingindo a cabeça dele.

O cantor tirou o chapéu e chegou a passar a mão na região onde levou o impacto. Em seguida, reclamou: “Eu vou pegar, gente, sou só um. Aí o cara reclama, é desumilde. Como é que é desumilde? É pra apanhar, é?”.

Exaltado, o artista ainda pontuou: “Dá vontade de pegar e dar de novo pra ver se gosta, né?”.

Não é a primeira vez que o artista foi atingido por um aparelho neste ano. Em agosto, durante um show em Teresina (PI), ele foi atingido no rosto.