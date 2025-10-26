João Gomes revela que parou de beber e teve alucinações durante a abstinência

O cantor João Gomes, de 23 anos, decidiu mudar de hábitos e diminuir o consumo de álcool, uma transformação que, segundo ele, trouxe benefícios físicos e emocionais.

O artista, pai de Jorge e Joaquim, frutos do relacionamento com Ary Mirelle, contou que a decisão partiu de um desejo de ser um exemplo melhor para os filhos.

Veja também Zoeira Marcela Tomaszewski nega ter sido agredida por Dado Dolabella Zoeira Benício Huck celebra 18 anos com festa repleta de famosos; veja fotos

“Não quero que meus filhos me vejam bebendo assim com frequência, acho que é um ponto ruim. A gente fica no calor da emoção quando está bêbado, às vezes fala mais alto, ou então: uma alegria, bebida; uma tristeza, bebida”, declarou, à Folha de S. Paulo.

Diagnosticado com gordura no fígado, João passou a cuidar melhor da saúde e notou mudanças positivas.

“Perdi peso, fiquei melhor, fiquei até mais presente. A bebida, para certas pessoas, acaba sendo um mal, e estava sendo um mal para mim, mas agora eu já sei administrar melhor isso”, afirmou.

O cantor também revelou que o início da redução foi difícil. “Os primeiros dias foram tensos. Eu sonhava bebendo, e depois no sonho dizia: ‘Não era pra eu ter feito isso, não!’. Quando eu acordava, pensava: ‘Caramba, era só um sonho, mas que filme de terror!’”, contou.

João Gomes, que se prepara para gravar um DVD nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, neste domingo (26), com participações de artistas como Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho, diz que hoje encara a bebida com mais responsabilidade e maturidade.