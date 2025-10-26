Benício Huck celebra 18 anos com festa repleta de famosos; veja fotos
Filho de Angélica e Luciano Huck reuniu celebridades em um evento luxuoso.
Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, comemorou antecipadamente seus 18 anos na madrugada deste domingo (26), no Rio de Janeiro. O evento, que marcou a chegada à vida adulta do jovem, reuniu familiares e uma lista de convidados estrelada.
Benício chegou sorridente e sozinho, enquanto o irmão mais velho, Joaquim Huck, de 20 anos, apareceu acompanhado da namorada, Manoela Esteves. A caçula Eva, de 13 anos, também brilhou com um look cheio de glitter.
Angélica e Luciano chegaram de mãos dadas: ela apostou em um vestido claro com pedrarias e transparência delicada, enquanto ele manteve o estilo clássico. “Noite de celebração”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.
Quem eram os famosos na festa
Os famosos também capricharam no visual. O festão contou com a presença de Xuxa Meneghel e o marido, Junno Andrade, Grazi Massafera, acompanhada da filha Sofia, fruto do relacionamento com Cauã Reymond, além de Sophie Charlotte e Xamã, que chegaram juntinhos.
Sabrina Sato também marcou presença e esbanjou simpatia ao lado de Nicolas Prattes.
d.Entre os convidados ainda estavam MC Daniel, Nicole Bahls, Lívia Andrade, Duda Santos, Giovanna Lancellotti e Gabriel Davi
Apesar do glamour, o evento teve um clima de discrição, já que nenhum dos presentes compartilhou registros nas redes sociais, reforçando a proposta de uma celebração íntima.