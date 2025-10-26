Marcela Tomaszewski nega ter sido agredida por Dado Dolabella

A modelo Marcela Tomaszewski, de 28 anos, namorada do ator e cantor Dado Dolabella, de 45, se pronunciou nas redes sociais neste sábado (25) para negar as notícias de que o casal teria se separado após uma suposta agressão.

Os rumores circularam após publicações dos jornalistas Matheus Baldi, do Fofocalizando e da revista IstoÉ, e Fábia Oliveira, do Metrópoles.

“Oiê, tudo bem? Então, a gente veio aqui juntinho só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem e a gente só quer curtir o fim do nosso sábado tranquilo”, afirmou Marcela nos Stories.

Dado completou a mensagem dizendo: “É isso. Paz, gente, paz. Só amor". O casal assumiu o relacionamento em setembro.

Antes de conhecer Marcela, Dado havia terminado o namoro com a cantora Wanessa Camargo em fevereiro deste ano, relação que havia sido retomada em 2022, após mais de 20 anos.

Mais cedo, Fábia Oliveira havia publicado em sua coluna que fontes próximas confirmaram uma confusão entre o casal, enquanto Baldi relatou que o desentendimento teria ocorrido no apartamento da modelo, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.