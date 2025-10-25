Morre aos 19 anos a influencer filipina Emman Atienza

A influencer filipina Emman Atienza morreu aos 19 anos, segundo confirmou sua família em um comunicado no Instagram. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades locais apontaram suicídio como a provável causa da morte.

Filha do apresentador de TV Kim Atienza e da empresária Felicia Atienza, Emman acumulava uma grande base de fãs nas redes sociais, com mais de 875 mil seguidores no TikTok e cerca de 250 mil no Instagram.

Seu conteúdo mesclava moda, cotidiano e reflexões sobre saúde mental, tema que tratava de forma aberta e empática.

“É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento inesperado de nossa filha e irmã, Emman. Ela trouxe muita alegria, risos e amor para nossas vidas e para todos que a conheceram”, escreveu a família em nota. “Emman tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem vistas e ouvidas, e sua autenticidade ajudou muitos a se sentirem menos sozinhos”.

A jovem havia se mudado recentemente para Los Angeles, onde seguia produzindo conteúdo e se destacava por desafiar valores conservadores de seu país. A morte precoce de Emman provocou comoção entre fãs e influenciadores, que lamentaram a perda de uma voz jovem e inspiradora nas redes.