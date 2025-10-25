Diário do Nordeste
Apresentador americano descobre plano da esposa para matá-lo durante programa

Aaron Goodwin, do programa “Destino Paranormal”, soube durante as gravações que sua mulher havia contratado um assassino de aluguel

Aaron Goodwin é conhecido por comandar o programa "Destino Paranormal
Legenda: Aaron Goodwin é conhecido por comandar o programa “Destino Paranormal" nos Estados Unidos
Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador Aaron Goodwin, conhecido por comandar o programa “Destino Paranormal”, viveu um dos momentos mais inesperados e dolorosos de sua vida. Durante a gravação de um episódio recente, ele recebeu uma ligação da polícia informando que sua esposa, Victoria Goodwin, havia sido presa por planejar sua morte.

O caso veio a público apenas agora, com a exibição do episódio nos Estados Unidos, mas a prisão ocorreu em março deste ano.

Segundo o portal TMZ, Victoria mantinha contato com um detento na Flórida desde o fim de 2024 e chegou a oferecer cerca de US$ 11 mil pelo assassinato do marido. Parte do valor, US$ 2,5 mil, teria sido paga como adiantamento.

As autoridades descobriram o plano após apreender o celular do presidiário, que continha mensagens enviadas por Victoria. Em uma delas, ela escreveu: “Sou uma pessoa ruim? Escolhi acabar com a existência dele em vez do divórcio”. A defesa alegou que tudo não passava de uma “fantasia”, mas o tribunal a condenou a uma pena entre 36 e 90 meses de prisão.

Abalado, Aaron evitou assistir ao episódio e desabafou nas redes sociais. “Não quero viver essa noite de novo”, escreveu no X (antigo Twitter).

No Instagram, fez um texto mais longo: “Agradeço o apoio, mas ainda não estou bem. Só quero que o divórcio acabe para eu poder seguir com a minha vida. Este foi o pior ano da minha vida”.

 

