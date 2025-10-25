Paolla Oliveira revive Odete Roitman em festa de Halloween
A atriz surpreendeu ao recriar a icônica vilã de “Vale Tudo” e divertiu fãs com uma performance inspirada na cena do tiro
Paolla Oliveira chamou atenção nas redes sociais ao surgir caracterizada como Odete Roitman, personagem eternizada por Debora Bloch no remake de “Vale Tudo”. A aparição fez parte de uma festa de Halloween, e a atriz não economizou na criatividade para homenagear uma das maiores vilãs da TV brasileira.
Com um look elegante composto por calça de alfaiataria e blusa semelhantes aos usados por Bloch recentemente na novela, Paolla levou a brincadeira a outro nível ao reproduzir até o famoso tiro que marca o destino de Odete.
“Odete está viva! Tem ícones que nunca morrem”, escreveu na legenda da publicação, em tom bem-humorado.
A artista ainda encenou a queda da personagem após o disparo, dublando a cena original e escorregando pela parede. O momento terminou entre risadas e aplausos virtuais.
Nos comentários, colegas de profissão se divertiram com a homenagem. “Maravilhosa”, escreveu Larissa Manoela. “Genial”, disse Ingrid Guimarães. “Amei”, completou Alice Wegmann.