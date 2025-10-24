Andrea Guimarães acusa colega de copiar decoração de festa da Cinderela

O mundo luxuoso das festas infantis entre celebridades foi sacudido por uma nova polêmica. A decoradora Andrea Guimarães, conhecida por transformar aniversários em verdadeiros contos de fadas, acusou uma colega de profissão de copiar sua famosa decoração inspirada na Cinderela, criada há cerca de três anos.

Sem citar nomes diretamente, Andrea fez o desabafo em seus Stories nessa quinta-feira (23), mas seguidores rapidamente ligaram os pontos: a queixa seria direcionada à também decoradora Tana Lobo, responsável pela recente festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, realizada em Goiânia (GO).

“Sejam criativos, pelo amor de Deus. Até o desenho? É demais!”, escreveu Andrea, em tom de indignação. Segundo ela, detalhes como o bule, a estante e o desenho central teriam sido reproduzidos de forma idêntica ao projeto original.

A decoradora, que já assinou eventos para Anitta, Ivete Sangalo, Marcos Mion e até Beyoncé, afirmou que se conteve para não expor todas as semelhanças. “Juro que me segurei pra não mostrar tudo, porque seria vergonhoso. Se inspirar é uma coisa, copiar é outra”.

Sem originalidade

Em outro trecho do desabafo, Andrea aproveitou para defender a importância da originalidade no ramo de festas de luxo: “Quero ver quem cria de verdade. Quem sabe os personagens, quem entende a história. As pessoas não estudam, só copiam".

Com mais de 25 anos de carreira, Andrea é considerada uma das maiores referências em decoração de eventos no Brasil e no exterior. Foi ela quem montou os camarins de Beyoncé em turnês pelos Estados Unidos e produziu festas milionárias, como o aniversário de Anitta em Miami, em 2024.

A ironia do episódio é que a própria Virginia Fonseca já havia contratado Andrea em outras ocasiões, o que torna a situação ainda mais delicada. Enquanto isso, a decoradora segue acumulando grandes projetos: no mesmo dia da polêmica, ela foi responsável pela festa de 6 anos de Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti.