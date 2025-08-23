Diário do Nordeste
Dado Dolabella é agressivo com Wanessa Camargo e cantor Luan Pereira: ‘Crise de ciúmes’

Confusão aconteceu durante festa com novo elenco do "Dança do Famosos", no Rio de Janeiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:44)
Zoeira
Wanessa Camargo e Dado Dolabella sorrindo ao lado de uma árvore de Natal decorada para o Natal em uma sala com decoração elegante.
Legenda: A cantora teria pedido à equipe dela para acionar as autoridades contra Dolabella
Foto: Reprodução/Instagram

O ator Dado Dolabella protagonizou uma cena pública de violência que teria sido motivada por ciúmes de Wanessa Camargo. O incidente teria acontecido na noite da última quinta-feira (21), em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a confraternização de integrantes do quadro "Dança dos Famosos".

Segundo publicação nos stories da cantora Wanessa Camargo, a confusão foi causada por uma crise de ciúmes de Dolabella. Wanessa estava presente porque integra o novo elenco da atração do "Domingão com Huck".

Antes do ocorrido, o clima era de descontração, conforme a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Porém, tudo mudou quando o cantor Luan Pereira, que também participa do programa, colocou a  mão na cintura de Wanessa ao demonstrar um passo de dança para ela. Isso teria desagradado Dolabella, o levando a empurrar o cantor, que caiu no chão.

A ação teria ocorrido apesar da presença da namorada de Luan, e de não haver segundas intenções entre os cantores. Dolabella também teria ido em direção à Wanessa e a empurrado, conforme publicação da colunista, o que foi negado pela artista. 

Devido a confusão, o ator foi retirado do bar, e a cantora voltou ao hotel onde está hospedada acompanhada por Alan de Souza, outro integrante do programa. Wanessa também teria orientado a equipe dela a acionar as autoridades contra o ex-namorado.

Wanessa Camargo nega agressão, mas confirma crise de ciúmes do ex-namorado

Após a informação da suposta agressão do ex-namorado vir à tona, Wanessa Camargo foi às redes sociais, nessa sexta-feira (22), justificar que não houve agressões, mas confirmou a briga entre Dolabella e Luan Pereira.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido", começou.

Wanessa finaliza a mensagem enfatizando que não foi agredida e declara: "Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!".

Em comunicado ao Metrópoles, a equipe de comunicação da cantora também negou as agressões de Dolabella, e relembraram que os dois não estão mais juntos. "A gente desconhece a informação. Sendo assim, não há o que falar sobre especulação”, disseram.

Já o ator publicou, também nessa sexta, a seguinte frase no Instagram após a repercussão do caso: "Respeito é para quem tem". Poucas horas depois, ele apagou a postagem.

Relembre os relacionamentos de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Os dois artistas começaram a namorar pela primeira vez no ano 2000. Depois de idas e vindas, o casal rompeu o relacionamento quatro ano depois, e ambos seguiram outros caminhos. 

Após quase duas décadas sem contato, eles reataram o relacionamento em 2022. Na época, Wanessa descreveu a volta como uma mistura de reencontro com um velho conhecido e uma nova experiência, já que ambos haviam se transformado ao longo dos anos. Nesse período, ela chegou a terminar brevemente com o ex-Fazenda após ser expulsa do BBB 24.

Mas poucos anos depois, em fevereiro deste ano, Wanessa oficializou o fim do segundo relacionamento com Dolabella. A confirmação ocorreu quando Wanessa foi questionada após assistir ao show de Shakira no Rio de Janeiro, acompanhada de amigos.

“É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda. Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, revelou a artista ao portal Leo Dias, na época.

Dado Dolabella já se envolveu em outros episódios de agressão

O crime de agressão e o ator Dado Dolabella andam lado a lado há quase 20 anos. Ele chegou a ser condenado pela Lei Maria da Penha, em 2009, por agredir a atriz Luana Piovani, 46, no ano anterior. Em 2014, ele também foi enquadrado na lei por agredir Viviane Sarahyba, mulher dele na época. O ator, no entanto, nunca chegou a cumprir pena. 

Ainda em 2013, o ator foi condenado a pagar uma indenização de R$ 40 mil à camareira Esmeralda de Souza Honório, que ele agrediu em 2008 quando a profissional tentou impedir que ele machucasse Piovani. Durante a discussão entre o casal, Esmeralda foi empurrada e caiu, quebrando o braço. 

