O jogador David Luiz, ex-Fortaleza e ex-Seleção Brasileira, traiu a noiva e teve um caso com uma cearense enquanto atuava pelo clube no Estado. Ao Diário do Nordeste, a jovem Karol Cavalcante, de 26 anos, revelou que se encontrou duas vezes com o atleta em julho, em um hotel no bairro Meireles, em Fortaleza. Ela conta que Luiz chegou a sugerir um "trisal".

Karol é de Senador Pompeu, no interior do Ceará e conta que viajou para Fortaleza para se encontrar com o zagueiro, que à época era do elenco do Fortaleza Esporte Clube. O caso foi inicialmente revelado pelo portal LeoDias nesta sexta-feira (22).

O primeiro encontro teria ocorrido em 9 de julho. A cearense relatou que a reserva do hotel foi feita no nome dela.

"Ele me seguiu na madrugada do dia 1º de julho e a gente começou a trocar mensagens normais. E aí depois ele falou que estava em crise no casamento e queria uma amiga para confortar ele. Depois com o tempo vieram os flertes, e nós marcamos de nos encontrar. Após o encontro, ele falou que queria um trisal com minha amiga, e minha amiga não topou", comentou Karol.

David Luiz é noivo de Bruna Loureiro, e o casal já tem duas filhas. A dupla se conheceu e começou a namorar em 2016.

Cearense diz que jogador ficou agressivo

Ainda em entrevista ao Diário do Nordeste, Karol Cavalcante contou que o ex-Flamengo teve mudanças de comportamento e chegou a ser agressivo com ela.

"A gente voltou a conversar, mas ele ficou agressivo, e eu tentei conversar com ele para entender. Ele disse para mim que outros amigos dele já sabiam, querendo me testar. E aí eu comecei a gravar a conversar a partir do momento que senti um tom mais ameaçador. Ele dava a entender que sabia onde eu estava, eu estava com muito medo dele [...] porque sempre deixou muito claro para mim que tinha poder e dinheiro", conta.

Jogador nega traição

Em nota ao portal LeoDias, a assessoria esportiva ALOB Sports, informou que "não houve encontro presencial entre as partes" e que a cearense teria mandado imagens íntimas para o jogador: "Após um período, e apenas por breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial".

Quem é Karol Cavalcante?

Karol Cavalcante é cearense, tem 26 anos e é natural de Senador Pompeu, no interior do Ceará. Ela tem um filho e é formada em Serviço Social.