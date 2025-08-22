Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

David Luiz, ex-Fortaleza, teria traído noiva com cearense

O ex-zagueiro do Fortaleza Esporte Clube teria até proposto "trisal" e dito que estava "em crise no casamento"

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 12:23)
Zoeira
Montagem de fotos de David Luiz e Karol Calvacante
Legenda: David Luiz teria se encontrado com a mulher enquanto morava em Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC e Reprodução/Instagram

O jogador David Luiz, ex-Fortaleza e ex-Seleção Brasileira, traiu a noiva e teve um caso com uma cearense enquanto atuava pelo clube no Estado. Ao Diário do Nordeste, a jovem Karol Cavalcante, de 26 anos, revelou que se encontrou duas vezes com o atleta em julho, em um hotel no bairro Meireles, em Fortaleza. Ela conta que Luiz chegou a sugerir um "trisal". 

Karol é de Senador Pompeu, no interior do Ceará e conta que viajou para Fortaleza para se encontrar com o zagueiro, que à época era do elenco do Fortaleza Esporte Clube. O caso foi inicialmente revelado pelo portal LeoDias nesta sexta-feira (22). 

O primeiro encontro teria ocorrido em 9 de julho. A cearense relatou que a reserva do hotel foi feita no nome dela.

"Ele me seguiu na madrugada do dia 1º de julho e a gente começou a trocar mensagens normais. E aí depois ele falou que estava em crise no casamento e queria uma amiga para confortar ele. Depois com o tempo vieram os flertes, e nós marcamos de nos encontrar. Após o encontro, ele falou que queria um trisal com minha amiga, e minha amiga não topou", comentou Karol. 

David Luiz é noivo de Bruna Loureiro, e o casal já tem duas filhas. A dupla se conheceu e começou a namorar em 2016. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Paolla Carosella e Blogueirinha excluem vídeos de entrevista e deixam de se seguir nas redes sociais

teaser image
Zoeira

Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

Cearense diz que jogador ficou agressivo 

Ainda em entrevista ao Diário do Nordeste, Karol Cavalcante contou que o ex-Flamengo teve mudanças de comportamento e chegou a ser agressivo com ela. 

"A gente voltou a conversar, mas ele ficou agressivo, e eu tentei conversar com ele para entender. Ele disse para mim que outros amigos dele já sabiam, querendo me testar. E aí eu comecei a gravar a conversar a partir do momento que senti um tom mais ameaçador. Ele dava a entender que sabia onde eu estava, eu estava com muito medo dele [...] porque sempre deixou muito claro para mim que tinha poder e dinheiro", conta. 

Jogador nega traição 

Em nota ao portal LeoDias, a assessoria esportiva ALOB Sports, informou que "não houve encontro presencial entre as partes" e que a cearense teria mandado imagens íntimas para o jogador: "Após um período, e apenas por breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial". 

Quem é Karol Cavalcante? 

Karol Cavalcante é cearense, tem 26 anos e é natural de Senador Pompeu, no interior do Ceará. Ela tem um filho e é formada em Serviço Social. 

 

 

 

 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra mulher segurando kindle, ilustrando encha seu kinlde 2025 promovida por Amazon com descontos e ebooks grátis
Zoeira

Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

Evento acontece somente nesta sexta-feira (22)

Carol Melo
Há 13 minutos
Montagem de fotos de David Luiz e Karol Calvacante
Zoeira

David Luiz, ex-Fortaleza, teria traído noiva com cearense

O ex-zagueiro do Fortaleza Esporte Clube teria até proposto "trisal" e dito que estava "em crise no casamento"

Matheus Facundo
Há 51 minutos
Paolla Carosella participou do programa De Frente com Blogueirinha
Zoeira

Paolla Carosella e Blogueirinha excluem vídeos de entrevista e deixam de se seguir nas redes sociais

Chef conversou com a apresentadora na última segunda (18), mas repercussão, apontam internautas, parece não ter sido positiva

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá.

A. Seraphim
Há 2 horas
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel.

A. Seraphim
Há 2 horas
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Mascarado demonstra para Tibério que Cininha gosta dele.

A. Seraphim
Há 2 horas
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela.

A. Seraphim
Há 2 horas
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

A. Seraphim
Há 2 horas
Redes sociais repercutiu cenas de João Liberato e Cariúcha juntos
Zoeira

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa de João Silva; veja imagens

Eles até dançaram juntos em evento

Redação
22 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025