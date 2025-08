David Luiz rescinde com Fortaleza para jogar no Pafos, do Chipre

David Luiz rescindiu seu contrato como Fortaleza e acertou sua ida ao futebol do Chipre. O destino é o Pafos FC, no qual terá contrato de três anos. Segundo o ge, a rescisão foi feita de forma amigável. O experiente jogador se despediu do elenco e dos funcionários na manhã desta sexta-feira (1).

David chegou ao Fortaleza sem custos de transferência, em janeiro de 2025, quando o time ainda era comandado por Vojvoda. O contrato com o leão era até o final de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.



Desde que foi contratado, David Luiz não conseguiu se firmar na equipe titular. O atleta de 38 anos alternou entre jogos como titular e reserva, e até mesmo alguns sem sequer entrar em campo. O zagueiro também sofreu com algumas lesões durante a sua passagem pelo Pici.



O Fortaleza vive um momento de má fase, estando dentro da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o clube trocou o comando técnico: o longevo Vojvoda foi demitido, e Renato Paiva, português ex-Botafogo, foi contratado.