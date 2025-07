Reunião entre David Luiz e Paz deve selar rescisão do zagueiro com o Fortaleza

Uma reunião nesta quarta-feira (23) entre David Luiz e Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, deve selar a rescisão de contrato do zagueiro com o Tricolor do Pici. O Diário do Nordeste apurou que a tendência é que a saída do jogador seja confirmada em breve.

O Pafos FC, do Chipre, fez uma proposta pela contratação de David Luiz, está muito interessado em contar com o zagueiro no seu elenco e esperava uma resposta positiva do jogador na última segunda-feira (21). O “ok” só deve ser dado após a reunião com Paz.

Legenda: David Luiz, zagueiro do Fortaleza. Foto: Davi Rocha/SVM

David Luiz havia sido liberado pelo Fortaleza nos últimos dias para acompanhar o velório da avó, retornando nesta quarta-feira (23). Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, o novo técnico do Leão, Renato Paiva, também deve participar da reunião.

Contratado no início da temporada 2025, cercado de grande expectativa, David Luiz não conseguiu ter uma sequência como titular do Fortaleza e soma apenas 16 partidas com a camisa tricolor. Atualmente, trata uma lesão na coxa junto ao departamento médico.