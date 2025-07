David Luiz cita expectativa por retorno dos jogos do Fortaleza; Paz destaca luta por retomada

David Luiz falou sobre a busca pela recuperação do Fortaleza após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. A equipe, que não vem numa boa fase, segue a preparação para retomar a agenda de jogos no Brasileiro, na Copa do Nordeste e na Libertadores. Marcelo Paz, CEO do Tricolor, também destacou a união do time. Os dois, além de Tinga, estiveram no jantar promovido pelo Bem Tricolor.

O próximo confronto da equipe será diante do Bahia, pelas quartas da Copa do Nordeste. O duelo será na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília). Em seguida, o Tricolor tem o primeiro Clássico-Rei do ano na Série A de 2025. O zagueiro cita a expectativa para o confronto.

"A gente está ansioso para que possa ter logo esse jogo (contra o Bahia), como no futebol. Quando o último jogo não vai bem, a gente quer logo que o próximo jogo chegue o mais rápido possível, trabalhando bastante para a gente chegar bem", afirmou David Luiz.

O zagueiro também falou sobre a importância do apoio da torcida e mandou um recado aos Tricolores.

"Sem dúvida nenhuma a gente tem que trazer o torcedor vencendo. É isso o mais importante, é esse nosso intuito. Com simplicidade, até nas nossas falas. O que a gente tem que fazer é vencer agora. É o que a gente vai atrás", afirmou.

"Os verdadeiros torcedores vão estar sempre conosco. Sei que você estão chateados mas, em breve, vocês vão receber muitas vitórias e, se Deus quiser, títulos também", completou.

Marcelo Paz também discursou no evento que reuniu diversos nomes do clube para promover as ações sociais realizadas pela entidade, que é o braço social do Tricolor. Também estiveram presentes José Rolim Machado, presidente do clube, Marcelo Boeck, assessor executivo, e o ex-jogador Rinaldo. O CEO do Foraleza relembrou a história de luta do clube.

"O Fortaleza tem história de superação, de luta. Quando menos se acredita na gente, é que a gente consegue. Com humildade, com trabalho, com verdade, combatendo as injustiças, as fake news, mas com o coração maior. A união, a junção das pessoas que amam esse clube e que historicamente fizeram esse clube com mais de 100 anos de idade", afirmou o CEO.

"Com o Tinga que é um dos maiores ídolos dessa história, com o David que chegou com toda a história dele para agregar, com todos que estão lá. Vamos dar a volta por cima dentro de campo, com o Vojvoda que é o nosso grande comandante. E principalmente com a torcida, que é o maior patrimônio desse clube", completou.