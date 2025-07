David Luiz recebe proposta de clube do Chipre e pode deixar Fortaleza

O zagueiro David Luiz pode deixar o Fortaleza sete meses após firmar contrato com o clube. Ele recebeu uma proposta do Pafos FC, do Chipre, e avalia a saída. O Fortaleza ainda não foi procurado pelo jogador para conversar sobre o assunto, o que deve acontecer nesta quarta-feira (23). A informação é do ge, confirmada pelo Diário do Nordeste.

Davi Luiz estava fora de Fortaleza porque havia sido liberado devido o falecimento da avó, mas retorna nesta quarta e vai conversar sobre a possibilidade de rescisão com Marcelo Paz, CEO do Tricolor. O técnico Renato Paiva, recém-chegado ao clube, também deve ser ouvido. No Fortaleza, o zagueiro fez 16 partidas até o momento e não conseguiu se firmar entre os titulares.

O defensor ainda está sob cuidados do departamento médico devido uma lesão na posterior da coxa. O vínculo dele com o Fortaleza vai até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano.