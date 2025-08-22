Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

A Amazon está com diversos eBooks de graça e com descontos especiais, somente nesta sexta-feira (22), devido ao evento "Encha seu Kindle" 2025. Voltado para amantes de leitura digital, o projeto convida os consumidores a expandir a sua biblioteca virtual.

Durante a iniciativa, autores independentes e editoras oferecem descontos de até 95% em títulos nacionais e internacionais, além de milhares de livros ofertados gratuitamente.

Como participar do Encha seu Kindle?

Tanto proprietários do leitor de livros digitais da Amazon quando usuários do aplicativo para dispositivo móveis Kindle podem aproveitar as promoções.

Para participar é simples: basta acessar a página Amazon.com.br/enchaseukindle durante esta sexta.

Então, navegue pelos eBooks disponíveis;

Após escolher o título desejado, clique em "comprar" e pronto, o livro vai direto para a sua biblioteca digital.

Lista de livros do Encha seu Kindle 2025

O Diário do Nordeste fez um levantamento e descobriu a lista dos 10 livros mais vendidos que estão gratuitos ou com desconto nesta sexta, durante o "Encha seu Kindle" 2025. Confira!

10 livros mais vendidos no Encha seu Kindle