Imagem mostrando um smartphone com o logotipo da AWS em primeiro plano, ao fundo uma logo da Amazon, destacando a relação entre Amazon, AWS e tecnologia em nuvem.

Tecnologia

Amazon diz que AWS voltou a operar normalmente após 'apagão'

Instabilidade em serviço prejudicou o funcionamento de diversos sites

Carol Melo 21 de Outubro de 2025
Fachada da AWS com a marca da Amazon.

Tecnologia

AWS, a 'nuvem' da Amazon, gera instabilidade e afeta mais de 500 empresas

A falha foi detectada em um dos principais bancos de dados da empresa

Redação 20 de Outubro de 2025
Mensagem de erro aparece quando usuário tenta logar em game

Geek

Queda da AWS afeta logins de usuários do Fortnite

Medidas foram tomadas para o retorno do jogo, relatou a empresa responsável pelos acessos

Redação 20 de Outubro de 2025
Imagem mostra mulher segurando kindle, ilustrando encha seu kinlde 2025 promovida por Amazon com descontos e ebooks grátis

Zoeira

Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

Evento acontece somente nesta sexta-feira (22)

Carol Melo 22 de Agosto de 2025
Mesa repleta de livros empilhados em uma feira literária. Pessoas ao fundo manuseiam os exemplares e carregam sacolas, indicando um ambiente movimentado de compras.

Negócios

Book Friday 2025: veja o que você precisa saber sobre a promoção e como aproveitar os descontos

O evento, que ocorre anualmente, não tem data fixa no calendário comercial

Redação 15 de Maio de 2025
Prime Video anuncia plano com aúncios e deixa pacote normal R$ 10 mais caro

Tecnologia

Prime Video anuncia plano com anúncios e deixa pacote normal R$ 10 mais caro

Empresa diz que medida é importante para continuar o investimento em novos conteúdos

Redação 26 de Fevereiro de 2025
Foguete Blue origin. Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, coloca foguete em órbita pela primeira vez

Tecnologia

Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, coloca foguete em órbita pela primeira vez

O empreendimento espacial do dono da Amazon não havia realizado nenhum voo em órbita

Redação, AFP 16 de Janeiro de 2025
Cartaz do filme Wicked. Quando será lançamento de Wicked em streaming no Brasil? Saiba data e valores

Zoeira

Quando será o lançamento de 'Wicked' em streaming no Brasil? Saiba data e valores

Sucesso nos cinemas, filme chegará às plataformas brasileira no início deste ano

Redação 02 de Janeiro de 2025
foto de centro de distribuição da Amazon

Negócios

Condomínios logísticos no Ceará devem crescer 62% até 2025: 'Expansão robusta é especulativa'

Gigantes do setor de compras e entregas ocupam maior estoque nos galpões

Mariana Lemos 06 de Setembro de 2024
Amazon

Negócios

Amazon antecipa 'taxa das blusinhas' para 31 de julho

A partir da data, compras internacionais de até US$ 50 terão imposto de 20% do valor do produto

Redação 26 de Julho de 2024
