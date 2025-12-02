Jornalista compra impressora e recebe caixa com carvão: 'Susto e raiva'

A jornalista Inês Aparecida tomou um susto ao receber uma encomenda falsificada, nessa segunda-feira (1º). Ela revelou ter feito a compra de uma impressora pela plataforma da Amazon Brasil, mas, ao invés do equipamento, recebeu uma caixa cheia de carvão em casa.

"Quando se faz compra pela Amazon, a gente se sente seguro. Imaginem a decepção, o susto e a raiva que passei hoje, quando ao invés da impressora que aguardava, me chega um pacote cheio de pedaços enormes de carvão", denunciou a jornalista.

Em conversa com o Diário do Nordeste, Inês Aparecida afirmou que a desconfiança sobre a compra começou na última semana, quando ela recebeu um e-mail informando que a empresa tentou entregar o item na portaria do prédio, mas não conseguiu.

"Já comecei a desconfiar dessa tentativa de entrega que não deu certo porque a portaria do meu prédio é 24 horas. Então, é impossível não ter porteiro quando o entregador chega. Sempre tem funcionário para receber", afirmou.

Um detalhe também chamou a atenção da jornalista: o entregador não apresentou qualquer documento para ser assinado, apenas perguntou o nome do porteiro. O mesmo entregador ainda teria informado que o cupom fiscal da compra estava dentro da embalagem.

"Ele parou o veículo longe da entrada do condomínio, embora houvesse vaga bem na porta. Espero que a Amazon resolva esse perrengue grande", desabafou Inês, que apresenta o podcast "As Cunhãs".

Susto ao receber a caixa de carvão

Segundo Inês, a compra foi recebida e aberta primeiramente pelo marida dela. Ao abrir a caixa, o susto: a embalagem estava cheia de pedaços de carvão e papelão.

"O porteiro avisou que a compra tinha chegado, e meu marido recebeu uma caixa grande e pesada. Quando ele abriu, sujou as mãos inteiras de carvão. A gente fica muito chateado e decepcionado", lembra a jornalista.

Inês Aparecida ainda comentou sobre a possibilidade de furto nas empresas terceirizadas que são responsáveis pelas entregas da Amazon.

"Não quero acreditar que a Amazon Brasil engane seus clientes, mas não se pode descartar a possibilidade de furto nas terceirizadas que fazem a entrega. A que viria minha impressora era a TotalExpress - Tex Courier Ltda", alertou a influenciadora.

Inês Aparecida afirmou que ter entrado em contato com a Amazon para denunciar o caso e entender o erro com a compra da impressora. Ela diz ter sido atendida pela equipe de serviço ao consumidor da companhia, que se comprometeu a retirar a encomenda violada e corrigir a compra.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Amazon solicitando informações sobre o caso. Caso haja retorno, este conteúdo será atualizado.

Clientes relatam compras falsificadas

Ao compartilhar a denúncia da compra violada no X, antigo Twitter, alguns seguidores de Inês Aparecida compartilharam experiências de compra similares à da jornalista.

Um usuário da rede social afirmou ter comprado um computador e, em troca, recebeu caixas de chocolate. "Me aprontaram uma dessas também", escreveu ele na publicação de Inês. Ele ainda relatou dificuldades para reaver o estorno da cobrança.

Já outro seguidor disse ter tido problemas com a compra de um eletrônico, mas que a Amazon o reembolsou brevemente.