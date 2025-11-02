Justiça manda Amazon pagar multa de R$ 2 mil a cliente por propagandas no streaming

A Amazon Prime Video foi condenada a pagar R$ 2 mil a um cliente devido à prática abusiva de inserção de "propagandas interruptivas". A decisão foi proferida na Justiça Estadual da Bahia.

Conforme noticiado pelo Uol, o cliente se disse prejudicado alegando que a empresa agiu de 'forma abusiva'. Ainda cabe recurso para a decisão.

A juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, da 3ª turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Bahia, considerou que o consumidor foi prejudicado e que a empresa agiu de "forma abusiva", de acordo com a decisão publicada no último dia 29 de outubro.

Veja também Seu Direito Justiça mantém demissão por justa causa de funcionária que usou foto da internet para obter atestado Seu Direito Empresa do RS é condenada por dispensa discriminatória de ex-funcionária autista

A magistrada destacou que os R$ 2 mil representam "uma satisfação psicológica que possa pelo menos diminuir os dissabores que lhe foram acarretados".

PLANOS

O Prime Video passou a oferecer plano sem propagandas em filmes por R$ 10 a mais. O anúncio foi feito em fevereiro e a medida passou a vigorar em abril.

Na época, a Amazon anunciou que filmes e séries incluirão "anúncios limitados" e a mudança permitiria "continuar investindo em mais conteúdo".

Segundo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor deve ser responsabilizado pela reparação de danos causados, e quando o "serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar".

Nos autos, a dona do Prime Video alegou que o serviço não seria prejudicado e que a mudança não altera o conteúdo ou a qualidade da entrega.