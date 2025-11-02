Diário do Nordeste
Justiça manda Amazon pagar multa de R$ 2 mil a cliente por propagandas no streaming

Decisão foi proferida na Justiça Estadual da Bahia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:22)
Seu Direito
Legenda: A Amazon não se posicionou sobre a decisão.
Foto: Matthew Nichols1/ Shutterstock.

A Amazon Prime Video foi condenada a pagar R$ 2 mil a um cliente devido à prática abusiva de inserção de "propagandas interruptivas". A decisão foi proferida na Justiça Estadual da Bahia.

Conforme noticiado pelo Uol, o cliente se disse prejudicado alegando que a empresa agiu de 'forma abusiva'. Ainda cabe recurso para a decisão.

A juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, da 3ª turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Bahia, considerou que o consumidor foi prejudicado e que a empresa agiu de "forma abusiva", de acordo com a decisão publicada no último dia 29 de outubro.

A magistrada destacou que os R$ 2 mil representam "uma satisfação psicológica que possa pelo menos diminuir os dissabores que lhe foram acarretados".

PLANOS

O Prime Video passou a oferecer plano sem propagandas em filmes por R$ 10 a mais. O anúncio foi feito em fevereiro e a medida passou a vigorar em abril.

Na época, a Amazon anunciou que filmes e séries incluirão "anúncios limitados" e a mudança permitiria "continuar investindo em mais conteúdo".

Segundo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor deve ser responsabilizado pela reparação de danos causados, e quando o "serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar".

Nos autos, a dona do Prime Video alegou que o serviço não seria prejudicado e que a mudança não altera o conteúdo ou a qualidade da entrega.

 

 

 

