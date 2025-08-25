Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça reconhece união poliafetiva e duas mulheres terão pensão por morte do marido em SC

Para a juíza, o caso se trata de um único núcleo familiar, levando em consideração 35 anos de convivência

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Seu Direito
Legenda: Mulheres viveram com o mesmo companheiro de 1988 a 2023
Foto: Shutterstock

Duas mulheres, que viveram por mais de 35 anos com o mesmo homem, na mesma casa, formando uma família poliafetiva, terão o direito de dividir a pensão após a morte do companheiro. A decisão foi proferida pela Justiça Federal na última segunda-feira (18), por meio da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina.

No documento, a juíza Gabriela Pietsch Serafin argumentou que, apesar de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ter proibido, desde 2018, o registro em cartório de uniões poliafetivas (envolvendo três ou mais pessoas), "a norma não impede que essas relações sejam reconhecidas judicialmente", afirmou a relatora do recurso.

Para a juíza, o caso se trata de um único núcleo familiar, considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) entende não ser possível o reconhecimento de duas uniões estáveis "paralelas" ou "simultâneas".

"O núcleo familiar é único e interdependente, constituído de forma diversa do comum, mas pautado na boa-fé", pontuou a juíza.

Veja também

teaser image
Seu Direito

Amante de trabalhador morto em acidente de trabalho garante indenização, em SP

teaser image
Pernambuco

Polícia prende suspeito de ameaçar Felca após denúncias de 'adultização' de crianças

Para justificar a decisão, a juíza destacou os mais de 35 anos de convivência da família.

"No campo do Direito Previdenciário, a ausência de proteção estatal a esta família implicaria a desconsideração de toda uma realidade experienciada por mais de 35 anos e o aviltamento da dignidade de todas as pessoas envolvidas", reforçou.

A Justiça atendeu ao recurso das mulheres solicitando a divisão da pensão, que havia sido negada em primeira instância, em processo contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entenda o caso

Duas mulheres, atualmente com 60 e 53 anos, moradoras de Santa Terezinha do Progresso, município do Extremo-Oeste de Santa Catarina, viveram com o mesmo companheiro de 1988 a 2023, ano em que ele faleceu. 

A família poliafetiva teve como fruto oito filhos, quatro de cada mãe, e trabalhava na agricultura. Inclusive, a relação poliamorosa era pública e notória na comunidade local, já tendo sido assunto de matéria jornalística.

O julgamento por unanimidade que concedeu a divisão da pensão entre as duas mulheres teve a participação das juízas Erika Giovanini Reupke e Marta Weimer. A sessão foi presidida pelo juiz Henrique Luiz Hartmann.

Assuntos Relacionados
foto de três alianças representando poliamor. Imagem para ilustrar uma matéria sobre duas mulheres que terão o direito de dividir a pensão após a morte do companheiro

Seu Direito

Justiça reconhece união poliafetiva e duas mulheres terão pensão por morte do marido em SC

Para a juíza, o caso se trata de um único núcleo familiar, levando em consideração 35 anos de convivência

Redação Há 18 minutos
Edifício do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com fachada de vidro, localizado em uma área urbana com árvores e pessoas na frente.

Seu Direito

Justiça condena passageira a pagar R$ 30 mil a motorista de aplicativo acusado de dopagem

Caso aconteceu em 2022, mas a decisão só foi publicada em 14 de julho deste ano

Redação 01 de Agosto de 2025
TikTok

Seu Direito

Empresa divulga acidente de funcionário como vídeo de humor no TikTok e é condenada pela Justiça

Justiça do Trabalho considerou o caso uma forma de ridicularizar a situação do trabalhador

Redação 23 de Julho de 2025
Mulher enviando áudio pelo telefone, ilustrando decisão da Justiça que manteve demissão por justa causa de funcionária que usou foto da internet

Seu Direito

Justiça mantém demissão por justa causa de funcionária que usou foto da internet para obter atestado

Mulher enviou imagem pública de um olho com sinais de conjuntivite durante uma consulta virtual

Carol Melo 08 de Julho de 2025
Mão abaixo de torneira caindo um pingo de água

Seu Direito

O que fazer em casos de falta de água? Saiba seus direitos garantidos por lei

A água é considerada um "bem de domínio público". O serviço de distribuição deve atender a uma série de requisitos básicos

Luana Severo 01 de Julho de 2025
Fita de conscientização sobre o autismo com padrão de blocos coloridos em azul, vermelho, amarelo e verde contra fundo azul claro.

Seu Direito

Empresa do RS é condenada por dispensa discriminatória de ex-funcionária autista

Vítima foi demitida após apresentar o diagnóstico médico aos ex-empregadores

Redação 25 de Junho de 2025
Cerveja gelada em copo alto, com espuma cremosa, sobre uma tábua de madeira, em um bar com iluminação aconchegante ao fundo, ideal para apreciar momentos de lazer.

Seu Direito

Ex-mestre cervejeiro perde processo após alegar alcoolismo por ter bebido demais no trabalho

Idoso trabalhou na Ambev empresa durante 16 anos e chegava a beber quatro litros de cerveja por dia

Redação 09 de Junho de 2025
Imagem de dois anéis de casamento dourados sobre tecido bege, simbolizando união e amor eterno.

Seu Direito

Amante de trabalhador morto em acidente de trabalho garante indenização, em SP

Ela deve receber R$ 50 mil por danos morais e uma pensão equivalente ao salário do falecido companheiro

Redação 31 de Maio de 2025
Mão escreve em livro de registro de cartório. Para matéria sobre lei que garante registro de natimortos com nome escolhido pelos pais

Seu Direito

Lei que garante registro de natimortos com nome escolhido pelos pais já valia no Ceará; entenda

Os cartórios cearenses já facultavam aos pais o registro do nome e do sobrenome do bebê nascido morto

Luana Severo 27 de Maio de 2025
Cão Tokinho receberá R$ 5 mil do ex-tutor após maus-tratos

Seu Direito

Cachorro ganha indenização por danos morais de ex-tutor após sofrer maus-tratos

Pagamento de R$ 5 mil será feito para nova tutora do animal e deve ser usado apenas em favor do cão

Redação 26 de Abril de 2025
1 2 3