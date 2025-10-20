AWS, a 'nuvem' da Amazon, gera instabilidade e afeta mais de 500 empresas

Um problema nos servidores da Amazon Web Services (AWS) — o sistema de "nuvem" da Amazon — gerou instabilidade em vários sites e aplicativos nesta segunda-feira (20). A falha atingiu mais de 500 empresas, como Sony, Natura e Booking, por exemplo.

A pane foi originada na região US-EAST-1, onde está localizado um dos principais centros de dados da Amazon, nos Estados Unidos, mas também atingiu países da Europa e o Brasil. O erro foi registrado às 4h desta madrugada, no horário de Brasília, e deixou lentos e defeituosos diferentes serviços que utilizam a infraestrutura digital da AWS.

Segundo a própria Amazon, o sistema é responsável por hospedar e processar dados de aplicativos, sites e empresas, e, quando falha, a repercussão é imediata.

O que pode ter causado a falha?

A Amazon relatou que a falha foi detectada no DynamoDB, um de seus bancos de dados utilizado por serviços que precisam processar grandes volumes de informações em tempo real. Por causa disso, diversos aplicativos não conseguiram se conectar corretamente aos servidores.

Foram afetadas plataformas como Zoom, Duolingo, Fortnite, HBO e até o Mercado Livre. Além disso, usuários da Alexa, a assistente de voz da Amazon, e do Prime Video, o straming da empresa, também relataram instabilidade nos serviços.

À imprensa, a explicou ainda que o problema começou a ser resolvido ainda nesta manhã, mas que continuará a observar a recuperação completa dos sistemas afetados.