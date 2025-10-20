Mercado Livre confirma 'instabilidade' após queda da AWS

O Mercado Livre confirmou ao Diário do Nordeste, na manhã desta segunda-feira (20), instabilidade nas diferentes plataformas da empresa. Assim como várias marcas no mundo, a empresa de comércio eletrônico e fintech foi afetada com a queda dos serviços da Amazon Web Services (AWS).

"O Mercado Livre e o Mercado Pago reconhecem que houve uma instabilidade em seus aplicativos", informou a equipe de comunicação da marca.

Ainda segundo a empresa, equipes "trabalharam rapidamente para restabelecer o sistema, que já opera normalmente".

Alguns usuários relataram na plataforma "X" dificuldades para carregar páginas do Mercado Livre tanto no aplicativo quanto na versão web. Existe relato ainda de dificuldades para inserir cupons promocionais.

O que diz a Amazon sobre a AWS?

Em atualização publicada às 6h27 no site de status do serviço, a Amazon afirmou estar observando “sinais significativos de recuperação”, embora ainda houvesse acúmulo de solicitações em fila.

“A maioria das requisições já deve estar sendo atendida. Continuamos trabalhando na estabilização completa do serviço”, informou a AWS em comunicado.

Ainda na mesma página, minutos depois, a empresa afirmou que o sistema havia sido restabelecido. Mesmo assim, disse, "alguns usuários ainda podem perceber respostas mais lentas ou taxas maiores de erro durante a recuperação".