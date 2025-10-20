Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mercado Livre confirma 'instabilidade' após queda da AWS

Usuários reclamam de dificuldades de acessos em aplicativos e versões web

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Mão segurando um smartphone com a tela do Mercado Livre aberta
Legenda: Usuários relataram dificuldades para acessar o Mercado Livre pela versão web e pelo aplicativo da empresa
Foto: João Lima Neto/SVM

O Mercado Livre confirmou ao Diário do Nordeste, na manhã desta segunda-feira (20), instabilidade nas diferentes plataformas da empresaAssim como várias marcas no mundo, a empresa de comércio eletrônico e fintech foi afetada com a queda dos serviços da Amazon Web Services (AWS).

"O Mercado Livre e o Mercado Pago reconhecem que houve uma instabilidade em seus aplicativos", informou a equipe de comunicação da marca.

Veja também

teaser image
Geek

Queda do AWS afeta logins de usuários do Fortnite

teaser image
Tecnologia

Interrupção no AWS afeta sites e aplicativos como Amazon e Fortnite

Ainda segundo a empresa, equipes "trabalharam rapidamente para restabelecer o sistema, que já opera normalmente".

Alguns usuários relataram na plataforma "X" dificuldades para carregar páginas do Mercado Livre tanto no aplicativo quanto na versão web. Existe relato ainda de dificuldades para inserir cupons promocionais. 

O que diz a Amazon sobre a AWS?

Em atualização publicada às 6h27 no site de status do serviço, a Amazon afirmou estar observando “sinais significativos de recuperação”, embora ainda houvesse acúmulo de solicitações em fila.

“A maioria das requisições já deve estar sendo atendida. Continuamos trabalhando na estabilização completa do serviço”, informou a AWS em comunicado.

Ainda na mesma página, minutos depois, a empresa afirmou que o sistema havia sido restabelecido. Mesmo assim, disse, "alguns usuários ainda podem perceber respostas mais lentas ou taxas maiores de erro durante a recuperação". 

Mensagem de erro aparece quando usuário tenta logar em game

Geek

Queda da AWS afeta logins de usuários do Fortnite

Medidas foram tomadas para o retorno do jogo, relatou a empresa responsável pelos acessos

Redação Há 2 horas
Mulher segura guarda-chuva colorido em meio à chuva em avenida movimentada de Fortaleza, durante período de precipitações no Ceará.

País

12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)

Ceará se mantém com tempo seco

Redação 18 de Outubro de 2025
Smartphone com aplicativo WhatsApp Business ligado em cima de um teclado de computador.

Negócios

Mudança no WhatsApp Business eleva custos e preocupa empreendedores cearenses

A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem

Milenna Murta* 18 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.

PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação 17 de Outubro de 2025
Interface do WhatsApp Business em um celular Android, destacando recursos de comunicação para empresas.

Tecnologia

WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

Entenda como funciona a nova cobrança

João Lima Neto 17 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.

País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação 16 de Outubro de 2025
Léo Suricate durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece aprova PEC de universalização da internet ‘livre e segura’ e fará homenagem a influenciadores

Proposta recebeu apoio da presidência e do líder do Governo, mas precisou ser modificada para avançar

Marcos Moreira 16 de Outubro de 2025
Sombra de mão segura celular aberto no aplicativo do WhatsApp em frente ao WhatsApp Web.

Tecnologia

Vírus que assume controle do WhatsApp rouba senhas e tira print da tela; entenda

Software malicioso é enviado para as vítimas como um arquivo compactado.

Redação 16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.

Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra tela de celular com enfoque em ícone do aplicativo 99.

Tecnologia

99 fora do ar? App e conta digital registram instabilidade

Usuário relatam problemas para acessar plataformas nesta quarta (15)

Carol Melo 15 de Outubro de 2025
1 2 3