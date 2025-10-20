Interrupção no AWS afeta sites e aplicativos como Amazon e Fortnite

Uma falha nos serviços da Amazon Web Services (AWS), divisão de computação em nuvem da Amazon, causou uma interrupção que afetou uma série de sites e aplicativos amplamente utilizados ao redor do mundo nesta segunda-feira (20).

Conforme o site Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais, o número de serviços afetados continua crescendo.

Empresas que tiveram instabilidade:

Amazon

Canva,

Disney+

Facebook

Fortnite

Lyft

Aplicativo do McDonald’s

The New York Times

Perplexity

Reddit

Ring

Robinhood

Snapchat

T-Mobile

United Airlines

Venmo e Verizon

No Brasil, com base nos dados do Downdetector, as reclamações se concentraram em Fortaleza, Recife, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

O que ocasionou a falha da AWS?

Em comunicado oficial, a AWS informou que já identificou uma possível causa raiz da falha. “Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, afirmou a empresa.

Ainda segundo a AWS, durante o período de instabilidade, usuários podem encontrar dificuldades para criar ou atualizar casos de suporte técnico. A recomendação é que os clientes repitam as solicitações que apresentarem falhas.

A empresa prometeu atualizações contínuas sobre a situação e afirmou que novas informações seriam divulgadas.