Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Interrupção no AWS afeta sites e aplicativos como Amazon e Fortnite

Empresas de streaming, jornais e operadoras também foram afetados

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Amazon Web Services, também conhecido como AWS, é uma plataforma de serviços de computação em nuvem oferecida pela Amazon.
Legenda: Amazon Web Services, também conhecido como AWS, é uma plataforma de serviços de computação em nuvem oferecida pela Amazon.
Foto: Nikkimeel / Shutterstock

Uma falha nos serviços da Amazon Web Services (AWS), divisão de computação em nuvem da Amazon, causou uma interrupção que afetou uma série de sites e aplicativos amplamente utilizados ao redor do mundo nesta segunda-feira (20).

Conforme o site Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais, o número de serviços afetados continua crescendo.

Empresas que tiveram instabilidade:

  • Amazon
  • Canva,
  • Disney+
  • Facebook
  • Fortnite
  • Lyft
  • Aplicativo do McDonald’s
  • The New York Times
  • Perplexity
  • Reddit
  • Ring
  • Robinhood
  • Snapchat
  • T-Mobile
  • United Airlines
  • Venmo e Verizon

No Brasil, com base nos dados do Downdetector, as reclamações se concentraram em Fortaleza, Recife, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

O que ocasionou a falha da AWS?

Em comunicado oficial, a AWS informou que já identificou uma possível causa raiz da falha. “Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, afirmou a empresa.

Ainda segundo a AWS, durante o período de instabilidade, usuários podem encontrar dificuldades para criar ou atualizar casos de suporte técnico. A recomendação é que os clientes repitam as solicitações que apresentarem falhas.

A empresa prometeu atualizações contínuas sobre a situação e afirmou que novas informações seriam divulgadas.

Mulher segura guarda-chuva colorido em meio à chuva em avenida movimentada de Fortaleza, durante período de precipitações no Ceará.

País

12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)

Ceará se mantém com tempo seco

Redação 18 de Outubro de 2025
Smartphone com aplicativo WhatsApp Business ligado em cima de um teclado de computador.

Negócios

Mudança no WhatsApp Business eleva custos e preocupa empreendedores cearenses

A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem

Milenna Murta* 18 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.

PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação 17 de Outubro de 2025
Interface do WhatsApp Business em um celular Android, destacando recursos de comunicação para empresas.

Tecnologia

WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

Entenda como funciona a nova cobrança

João Lima Neto 17 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.

País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação 16 de Outubro de 2025
Léo Suricate durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece aprova PEC de universalização da internet ‘livre e segura’ e fará homenagem a influenciadores

Proposta recebeu apoio da presidência e do líder do Governo, mas precisou ser modificada para avançar

Marcos Moreira 16 de Outubro de 2025
Sombra de mão segura celular aberto no aplicativo do WhatsApp em frente ao WhatsApp Web.

Tecnologia

Vírus que assume controle do WhatsApp rouba senhas e tira print da tela; entenda

Software malicioso é enviado para as vítimas como um arquivo compactado.

Redação 16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.

Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra tela de celular com enfoque em ícone do aplicativo 99.

Tecnologia

99 fora do ar? App e conta digital registram instabilidade

Usuário relatam problemas para acessar plataformas nesta quarta (15)

Carol Melo 15 de Outubro de 2025
Tela de um celular com o Instagram aberto.

Tecnologia

Meta anuncia novas medidas para proteção de adolescentes no Instagram

A funcionalidade será aplicada de forma automática e gradual; não há data para chegar ao Brasil

Bergson Araujo Costa 14 de Outubro de 2025
1 2 3