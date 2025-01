Quando será o lançamento de 'Wicked' em streaming no Brasil? Saiba data e valores

Após o sucesso nos cinemas, o filme "Wicked" será lançado nos catálogos das plataformas de streaming neste mês de janeiro de 2025, no Brasil. Segundo a Universal Pictures, a versão digital do longa deve incluir cerca de três horas de conteúdos extras, incluindo cenas deletadas, entrevistas com elenco e até uma versão "cante junto" do musical — permitindo que os espectadores soltem a voz com os personagens.

A produção, baseada em um dos musicais mais famosos da Broadway, estará disponível para aluguel ou compra primeiro na Amazon Prime Video, onde chegará em 8 de janeiro. No dia seguinte, entrará na grade da Apple TV+, conforme informações do portal da revista Veja.

Em ambas as plataformas de streaming já é possível adquirir a pré-venda da produção, a partir de R$ 49,90.

Sinopse e trailer 'Wicked'

O filme é um prelúdio do clássico "O Mágico de Oz". A história narra a saga de Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), que foram colegas de quarto na faculdade antes de se tornarem a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Sul, respectivamente.

O longa é dirigido por Jon M. Chu. O elenco conta com a vencedora do Oscar Michelle Yeoh, além de Jonathan Bailey, Ethan Slater e Jeff Goldblum.

ASSISTA AO TRAILER DE 'Wicked'

Sequência de 'Wicked'

Dividida em duas partes, a segunda parte da série de filmes sobre Elphaba e Glinda já possui data de estreia prevista no Brasil. Intitulado "Wicked: For Good", o segundo longa deve chegar aos cinemas em 20 de novembro de 2025.

