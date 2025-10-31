Diário do Nordeste
Imagem mostra os novos iPhones da linha Pro lançados pela Apple

Tecnologia

Vendas do iPhone 17 no Brasil começam nesta sexta-feira (19); veja valores

Os preços oficiais variam conforme a capacidade de armazenamento escolhida pelo cliente, que começa em 256 GB para todos os modelos

Renato Bezerra 19 de Setembro de 2025
Mão segurando novo iPhone 17 Pro Max na cor azul-intensa ilustra preço do iPhone 17 Pro Max no Brasil

Tecnologia

Quanto custará iPhone 17 no Brasil? Veja preços e data de lançamento

Apple anunciou os novos modelos do dispositivo nesta semana. Valores no mercado brasileiro podem chegar a quase R$ 12,5 mil

Carol Melo 12 de Setembro de 2025
Modelos do novo iPhone 17 Pro, entre elas na nova cor laranja, a tradicional grafite e azul

Tecnologia

Apple revela novos modelos do iPhone 17

Gigante de tecnologia apresentou nesta terça (9) seus novos aparelhos, incluindo o modelo mais fino já fabricado pela empresa

Redação 09 de Setembro de 2025
Smartphone novo, do tipo iPhone, com tela iluminada, posicionado sobre uma bancada de madeira molhada, destacando tecnologia avançada e inovação móvel.

Tecnologia

Saiba como assistir ao lançamento da nova linha iPhone 17 nesta terça-feira (9)

Apple realizará transmissão a partir das 14h, pelo horário de Brasília

Redação 09 de Setembro de 2025
Pessoa segurando um smartphone com o aplicativo Google Play aberto, ao lado de um laptop e uma xícara de café sobre uma mesa de madeira.

Tecnologia

Google vai dificultar o download de aplicativos fora da Play Store no Brasil a partir de 2026

Media visa garantir a segurança digital dos usuários e a proteção de dados sensíveis

Paulo Roberto Maciel* 27 de Agosto de 2025
Imagem que destaca vários modelos de iPhones e um calendário digital com o número 26, simbolizando inovação tecnológica e comunicação móvel.

Tecnologia

iOS 26: veja a lista de iPhones que vão receber a nova atualização

Além do iPhone, a mudança vale para o watchOS, o macOS e o iPadOS

Redação 10 de Junho de 2025
Imagem de três modelos de iPhone 16e.

Tecnologia

Pré-venda do iPhone 16e começa nesta sexta (28) no Brasil; veja preços e funções do aparelho

Disponível nas cores branco e preto, o iPhone será produzido no país a partir do lançamento

Redação 27 de Fevereiro de 2025
Novo iPhone 16e

Tecnologia

Apple lança iPhone 16e, versão mais barata do iPhone 16; veja valores

Novo smartphone estará disponível para pré-venda a partir de 28 de fevereiro

Estadão Conteúdo, Redação 20 de Fevereiro de 2025
Cartaz do filme Wicked. Quando será lançamento de Wicked em streaming no Brasil? Saiba data e valores

Zoeira

Quando será o lançamento de 'Wicked' em streaming no Brasil? Saiba data e valores

Sucesso nos cinemas, filme chegará às plataformas brasileira no início deste ano

Redação 02 de Janeiro de 2025
apple tv+

Zoeira

Apple TV+ ficará gratuita para todos os usuários em dois dias de janeiro; saiba quando e como acessar

Interessados poderão assistir à 2ª temporada de “Ruptura" e títulos como "Alvo Primário" gratuitamente

Redação 31 de Dezembro de 2024
