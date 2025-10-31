Os preços oficiais variam conforme a capacidade de armazenamento escolhida pelo cliente, que começa em 256 GB para todos os modelos
Apple anunciou os novos modelos do dispositivo nesta semana. Valores no mercado brasileiro podem chegar a quase R$ 12,5 mil
Gigante de tecnologia apresentou nesta terça (9) seus novos aparelhos, incluindo o modelo mais fino já fabricado pela empresa
Apple realizará transmissão a partir das 14h, pelo horário de Brasília
Media visa garantir a segurança digital dos usuários e a proteção de dados sensíveis
Além do iPhone, a mudança vale para o watchOS, o macOS e o iPadOS
Disponível nas cores branco e preto, o iPhone será produzido no país a partir do lançamento
Novo smartphone estará disponível para pré-venda a partir de 28 de fevereiro
Sucesso nos cinemas, filme chegará às plataformas brasileira no início deste ano
Interessados poderão assistir à 2ª temporada de “Ruptura" e títulos como "Alvo Primário" gratuitamente