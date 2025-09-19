Vendas do iPhone 17 no Brasil começam nesta sexta-feira (19); veja valores

A Apple inicia a venda dos novos iPhones no Brasil, nesta sexta-feira (19), com preços que variam de R$ 7.999 a R$ 18.499, a depender do modelo. Pela primeira vez, o País foi incluso na lista de locais que receberam a primeira leva do lançamento global da Apple.

Os dispositivos começaram a ser comercializados de forma limitada, na última terça-feira (16), quando entraram na pré-venda.

Estão disponíveis para a venda os quatro modelos divulgados pela Apple no dia 9 de setembro: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, e iPhone 17 Pro Max.

Os preços oficiais variam conforme a capacidade de armazenamento escolhida pelo cliente, que começa em 256 GB para todos os modelos.

Veja preços dos iPhones no Brasil:

iPhone 17 - R$ 7.999 (256GB) / R$ 9.499 (512 GB);

iPhone Air - R$ 10.499 (256GB) / R$ 11.999 (512GB) / R$ 13.499 (1TB);

iPhone 17 Pro - R$ 11.499 (256GB) / R$ 12.999 (512GB) / R$ 14.499 (1TB);

iPhone 17 Pro Max - R$ 12.499 (256GB) / R$ 13.999 (512GB) / R$ 15.499 (1TB) / R$ 18.499 (2 TB).

Novidades

Todos os modelos são compatíveis com o sistema operacional iOS 26, que além de trazer mudanças no design, tem novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence.

O iPhone 17 está disponível em cinco cores (lavanda, sálvia, azul-névoa, branco e preto), uma nova tela ProMotion maior e mais brilhante, bateria para o dia todo com recarga rápida, além de sistema de câmera dupla Fusion de 48 MP e câmera frontal Center Stage.

Lançamento mais fino da linha de celulares da Apple, o iPhone Air está disponível nas cores azul-céu, dourado claro, branco-nuvem e preto-espacial. Segundo a fabricante, o aparelho é mais resistente do que qualquer modelo anterior e tem desempenho de nível Pro, com sistemas avançados de câmera na frente e atrás, além de bateria para o dia todo.

Na linha mais completa da empresa, que engloba os modelos Pro e Pro Max, as cores lançadas são: prateado, laranja-cósmico e azul-intenso. As versões estrearam com um novo design, que inclui um "plateau" para abrigar as câmeras e uma área dedicada ao carregamento MagSafe.