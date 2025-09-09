Apple revela novos modelos do iPhone 17

Direto de Cupertino, na Califórnia, a Apple apresentou, nesta terça-feira (9), os novos modelos do iPhone 17, como também as versões atualizadas dos acessórios tecnológicos que compõem o portfólio da companhia.

Os novos aparelhos celulares da gigante de tecnologia chegam com design renovado, chipsets mais poderosos e upgrades significativos nas câmeras.

Serão quatro cores, além do tradicional grafite, com o modelo Plus dando lugar ao ultra fino iPhone 17 Air, descrita como a versão de menor espessura já lançada pela empresa até hoje.

Legenda: Segundo a empresa, o modelo Air é o mais resistente já produzido por eles Foto: Divulgação / Apple Inc.

Com apenas 5,6 milímetros e descrito como ultra fino, a versão Air, apresentada nesta terça, traz o poderoso chipset A19, e conta com uma bateria que promete durar o dia todo, segundo a Apple. De acordo com a empresa, este modelo é o mais resistente já produzido por eles.

Já os modelos iPhones 17 Pro estrearam com um novo design, que inclui um "plateau" para abrigar as câmeras e uma área dedicada ao carregamento MagSafe.

Legenda: Os modelos iPhones 17 Pro estrearam com um novo design, que inclui um "plateau" para abrigar as câmeras Foto: Divulgação / Apple Inc.

Entre os upgrades revelados estão novidades ligadas a resolução das câmeras, apresentando um salto na câmera teleobjetiva, que conta agora com 48 megapixels (MP) e zoom óptico de 8x.

Os novos celulares da linha, tanto o iPhone Air quanto do iPhone 17, virão com um sistema que permite realizar gravação da câmera frontal e traseira ao mesmo tempo.

Preços de R$ 7.999 a R$ 13.499

A Apple manteve os valores do evento de lançamento do ano passado, pelo menos nos Estados Unidos. Por lá, a pré-venda está marcada para começar no dia 16 de setembro.

Assim como ocorreu em 2024, a empresa incluiu o Brasil na primeira leva do lançamento global dos novos aparelhos.

Por aqui, o iPhone 17 de 256gb vai custar R$ 7.999, e a versão Pro custando a partir de R$ 11.499 e o iPhone 17 Pro Max, a partir de R$ 12.499.

A versão mais cara é do modelo iPhone 17 Air de 1T, com valor de R$ 13.499.

AirPod que 'fala' português

Segundo a Apple, o novo modelo do AirPods Pro 3 vem com uma nova capacidade de tradução ao vivo. Durante a apresentação na sede da empresa, foi apresentada a versão em português, com objetivo de mostrar como o recurso é promovido pelo acessório de maneira simultânea.

Legenda: O novo modelo do AirPods Pro 3 vem com uma nova capacidade de tradução ao vivo Foto: Divulgação / Apple Inc.

Os fones, que irão custar R$ 2.699 no Brasil, também têm capacidade de medir os batimentos cardíacos.

Relógio Apple Watch Series 11 mais resistente

Com a promessa de que o dispositivo usa materiais duas vezes mais resistentes, o novo Apple Watch Series 11 agora conta com conexão 5G e diversos novos recursos de saúde da própria Apple.

Entre os destaques está a função de medição da pressão sanguínea. O aparelho coletará informações de uma base de dados do usuário durante 30 dias por meio do sensor de batimentos cardíacos, com o objetivo de identificar possíveis sinais de hipertensão.

Legenda: A empresa diz que o Series 11 terá até 24 horas de duração de bateria Foto: Divulgação / Apple Inc.

Em relação ao desempenho, a empresa diz que o Series 11 terá até 24 horas de duração de bateria, oferecendo uma maior autonomia em relação às versões anteriores.

Entre as opções de cores estão: alumínio em preto, prateado, dourado-rosé e um novo cinza espacial. Já a versão em titânio será oferecida em natural, dourado e ardósia.

Veja os destaques dos lançamentos

AirPods Pro 3 (R$ 2.699)

Mais compactos, com pontas redesenhadas e sensor de batimentos. IP57, o que é ideal para esportes. Cancelamento de ruído 4x melhor e tradução em tempo real via Apple Intelligence. Bateria: até 8h com ANC e 10h no modo transparência.

Apple Watch Series 11 (R$ 5.499)

Agora com 5G, até 24h de bateria e alerta de hipertensão (aguardando aprovação). Melhorias no sono, com pontuação detalhada. Corpo em titânio nas cores preto, prata, rosé e cinza.

Apple Watch SE 3 (R$ 3.299)

Primeira atualização desde 2022. Chip S10, carga 2x mais rápida, 18h de bateria. Agora com sensor de temperatura no pulso e pontuação do sono.

Apple Watch Ultra 3 (R$ 10.499)

Maior, bordas finas e tela mais brilhante. Até 42h de bateria, chip S11 e suporte a satélite. Feito para esportes extremos.

iPhone 17 (R$ 7.999)

Tela 6,3” 120 Hz com Ceramic Shield 2. Ultrawide de 48 MP, câmera frontal com Center Stage e estabilização. Chip A19, até +8h de vídeo. Cores: preto, branco, verde, lavanda e azul-claro.

iPhone 17 Air (R$ 10.499)

Ultrafino (5,6 mm), tela 6,5” OLED 120 Hz, acabamento em titânio. Chip A19 Pro com desempenho de MacBook. Câmera única Fusion de 48 MP com zoom 2x. Novos acessórios MagSafe. Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem e preto-espacial.

Legenda: Com apenas 5,6 milímetros de espessura, a versão Air conta com uma bateria que promete durar o dia todo Foto: Divulgação / Apple Inc.

iPhone 17 Pro (R$ 11.499) e Pro Max (R$ 12.499)

Novo design com câmeras no “plateau” e MagSafe dedicado. Teleobjetiva de 48 MP com zoom óptico 8x e frontal de 18 MP. Chip A19 Pro + câmara de vapor (40% mais desempenho). Bateria maior da linha. Pro em prata, azul-escuro e laranja.