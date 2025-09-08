iPhone 17 deve ser lançado nesta terça-feira (9); veja o que já se sabe sobre novidades da Apple
Dentre as novidades, está a estreia do modelo Air, o smartphone mais fino da empresa
A Apple deve anunciar a nova linha de iPhones nesta terça-feira (9) durante o evento "Awe Droping" ("De cair o queixo", no português), na Califórnia, nos Estados Unidos. Dentre as principais novidades, está a estreia do modelo Air, com a promessa de ser o smartphone mais fino da marca.
Como de costume, a companhia não adiantou nenhum detalhe sobre os novos produtos. Porém, sites especializados em Apple, como MacRumors e 9to5Mac, já adiantaram quais surpresas podem aparecer no anúncio, marcado para as 14 horas, pelo horário de Brasília.
Veja também
iPhone 17
Assim como nos últimos anos, a Apple lançará quatro novos modelos de iPhone: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e o novo 17 Air. Este último terá 5,5 milímetros de espessura, cerca de 2,3 milímetros a menos que o iPhone 16, e chega para substituir os tradicionais modelos Plus.
Pelo tamanho compacto, é esperado que o Air tenha apenas uma câmera traseira, além de uma bateria menor. É provável que o smartphone não comporte chips físicos, apenas eSims, os chips virtuais.
Com relação aos iPhones Pro e Pro Max, o design deles será redesenhado pela primeira vez desde o iPhone Pro 12. Uma nova parte traseira vai abranger todo o comprimento para as três câmeras, que permanecerão em disposição triangular.
Todos os modelos terão o novo processador A19, que promete mais potência para o uso diário do que os antecessores, além de telas com atualização de 120 Hz e novos chips de bluetooth e wi-fi personalizados.
Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE
Os relógios tecnológicos da Apple também terão novas versões lançadas. O Watch Series 11 chegará com uma tela mais brilhante e com maior economia de bateria. Ao mesmo tempo, o Watch Ultra 3, o mais caro da empresa, terá uma tela maior, com tecnologia para receber mensagens via satélite.
A grande surpresa é o Apple Watch SE. Ele será mais leve e barato que os outros, mas não tão inovador. Especialistas consideram este apenas uma versão repaginada dos Apple Watches de 2020, mas com tela e chips modernos.
AirPods Pro 3
Os fones de ouvido da Apple receberão as primeiras atualizações em três anos. Com o AirPods Pro 3, os usuários poderão, além de ouvir música, checar a frequência cardíaca, recurso já presente nos fones Beats Powerbeats Pro 2. A nova versão chegará em um estojo novo, chamada de “TechWoven”, com acabamento em tecido.