iPhone 17 deve ser lançado nesta terça-feira (9); veja o que já se sabe sobre novidades da Apple

Dentre as novidades, está a estreia do modelo Air, o smartphone mais fino da empresa

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:56)
Tecnologia
Legenda: Mockup dos novos modelos iPhone 17 Pro e Pro Max
Foto: Divulgação

A Apple deve anunciar a nova linha de iPhones nesta terça-feira (9) durante o evento "Awe Droping" ("De cair o queixo", no português), na Califórnia, nos Estados Unidos. Dentre as principais novidades, está a estreia do modelo Air, com a promessa de ser o smartphone mais fino da marca.

Como de costume, a companhia não adiantou nenhum detalhe sobre os novos produtos. Porém, sites especializados em Apple, como MacRumors9to5Mac, já adiantaram quais surpresas podem aparecer no anúncio, marcado para as 14 horas, pelo horário de Brasília.

iPhone 17

Smartphone moderno de tela grande com design elegante e display vibrante, descansando sobre uma superfície de madeira úmida, ideal para tecnologia avançada.
Legenda: iPhone da última geração
Foto: Anatoliy Gleb/Shutterstock

Assim como nos últimos anos, a Apple lançará quatro novos modelos de iPhone: iPhone 1717 Pro17 Pro Max e o novo 17 Air. Este último terá 5,5 milímetros de espessura, cerca de 2,3 milímetros a menos que o iPhone 16, e chega para substituir os tradicionais modelos Plus.

Pelo tamanho compacto, é esperado que o Air tenha apenas uma câmera traseira, além de uma bateria menor. É provável que o smartphone não comporte chips físicos, apenas eSims, os chips virtuais.

Com relação aos iPhones Pro e Pro Max, o design deles será redesenhado pela primeira vez desde o iPhone Pro 12. Uma nova parte traseira vai abranger todo o comprimento para as três câmeras, que permanecerão em disposição triangular.

Todos os modelos terão o novo processador A19, que promete mais potência para o uso diário do que os antecessores, além de telas com atualização de 120 Hz e novos chips de bluetooth e wi-fi personalizados.

Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE

Imagem de um Apple Watch Series 8 com pulseiras esportivas de silicone, destacando suas funções de monitoramento de saúde, fitness e notificações.
Legenda: Apple Watch Ultra, o modelo mais caro da Apple
Foto: Divulgação/Apple

Os relógios tecnológicos da Apple também terão novas versões lançadas. O Watch Series 11 chegará com uma tela mais brilhante e com maior economia de bateria. Ao mesmo tempo, o Watch Ultra 3, o mais caro da empresa, terá uma tela maior, com tecnologia para receber mensagens via satélite.

A grande surpresa é o Apple Watch SE. Ele será mais leve e barato que os outros, mas não tão inovador. Especialistas consideram este apenas uma versão repaginada dos Apple Watches de 2020, mas com tela e chips modernos.

AirPods Pro 3

Fones de ouvido wireless em estojo preto, com foco na tecnologia e inovação dos dispositivos de áudio sem fio.
Legenda: Fones de ouvido da Apple
Foto: Divulgação/Apple

Os fones de ouvido da Apple receberão as primeiras atualizações em três anos. Com o AirPods Pro 3, os usuários poderão, além de ouvir música, checar a frequência cardíaca, recurso já presente nos fones Beats Powerbeats Pro 2. A nova versão chegará em um estojo novo, chamada de “TechWoven”, com acabamento em tecido.

