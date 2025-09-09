Diário do Nordeste
Saiba como assistir ao lançamento da nova linha iPhone 17 nesta terça-feira (9)

Apple realizará transmissão a partir das 14h, pelo horário de Brasília

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:10)
Tecnologia
Legenda: Apple lança nova linha de iPhones, Apple Watches e Airpods
Foto: Anatoliy Gleb/Shutterstock

Apple realiza, nesta terça-feira (9), o evento "Awe Dropping" ("De queixo caído", em português), na Califórnia, nos Estados Unidos, para anunciar a nova linha de iPhones. A multinacional lançará quatro novos modelos de celular: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e o novo 17 Air.

Os relógios tecnológicos da empresa também contarão com novas versões, com os novos Watch Series 11, Watch Ultra 3 e Apple Watch SE. A empresa ainda anunciará a atualização de seus fones de ouvido para o modelo AirPods Pro 3, primeira mudança da linha em três anos.

O evento será transmitido pelo canal oficial da Apple no Youtube, a partir das 14h, pelo horário de Brasília.

Assista ao evento da Apple (a partir das 14 horas):

A transmissão também pode ser acessada através do site oficial da Apple.

Para quem possui dispositivos da marca (iPhones, iMacs, iPads ou Smart TVs com suporte Apple Play), será possível acompanhar por meio do aplicativo Apple TV ou por televisores compatíveis com a tecnologia AirPlay 2.

