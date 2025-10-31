Diário do Nordeste
Imagem mostra os novos iPhones da linha Pro lançados pela Apple

Tecnologia

Vendas do iPhone 17 no Brasil começam nesta sexta-feira (19); veja valores

Os preços oficiais variam conforme a capacidade de armazenamento escolhida pelo cliente, que começa em 256 GB para todos os modelos

Renato Bezerra 19 de Setembro de 2025
Mão segurando novo iPhone 17 Pro Max na cor azul-intensa ilustra preço do iPhone 17 Pro Max no Brasil

Tecnologia

Quanto custará iPhone 17 no Brasil? Veja preços e data de lançamento

Apple anunciou os novos modelos do dispositivo nesta semana. Valores no mercado brasileiro podem chegar a quase R$ 12,5 mil

Carol Melo 12 de Setembro de 2025
Aparelhos da nova linha de iPhone 17

Tecnologia

Apple revela modelos de iPhone compatíveis com sistema iOS 26

Novo sistema estreia no dia 15 de setembro e traz recursos de inteligência artificial

Redação 09 de Setembro de 2025
Modelos do novo iPhone 17 Pro, entre elas na nova cor laranja, a tradicional grafite e azul

Tecnologia

Apple revela novos modelos do iPhone 17

Gigante de tecnologia apresentou nesta terça (9) seus novos aparelhos, incluindo o modelo mais fino já fabricado pela empresa

Redação 09 de Setembro de 2025
Smartphone novo, do tipo iPhone, com tela iluminada, posicionado sobre uma bancada de madeira molhada, destacando tecnologia avançada e inovação móvel.

Tecnologia

Saiba como assistir ao lançamento da nova linha iPhone 17 nesta terça-feira (9)

Apple realizará transmissão a partir das 14h, pelo horário de Brasília

Redação 09 de Setembro de 2025
Dois smartphones Apple iPhone com câmera tripla, um na cor azul e outro na cor vermelha, colocados sobre fundo neutro, destacando design e tecnologia.

Tecnologia

iPhone 17 deve ser lançado nesta terça-feira (9); veja o que já se sabe sobre novidades da Apple

Dentre as novidades, está a estreia do modelo Air, o smartphone mais fino da empresa

Redação 08 de Setembro de 2025
Montagem de fotos de um celular Android e de um iPhone

Tecnologia

Saiba como limpar o cache do seu celular Android ou iPhone

O cache do seu celular deve ser limpo com frequência, para não haver excesso de conteúdo armazenado na memória.

Redação 16 de Junho de 2025
Imagem que destaca vários modelos de iPhones e um calendário digital com o número 26, simbolizando inovação tecnológica e comunicação móvel.

Tecnologia

iOS 26: veja a lista de iPhones que vão receber a nova atualização

Além do iPhone, a mudança vale para o watchOS, o macOS e o iPadOS

Redação 10 de Junho de 2025
Imagem de Donald Trump com expressão séria, usando terno azul e gravata vermelha, sentado em ambiente formal.

Mundo

Trump ameaça taxar Apple em 25% se iPhones não forem produzidos nos Estados Unidos

Medida pode triplicar o preço do smartphone no País

Redação 23 de Maio de 2025
Imagem mostra foco em mão segurado iphone 5c, um dos modelos no quais o whatsapp deixará de funcionar

Tecnologia

WhatsApp deixa de funcionar em iPhones antigos a partir de segunda-feira (5); veja quais

De tempos em tempos, o aplicativo deixa de ser compatível com dispositivos e sistemas operacionais mais velhos

Redação 02 de Maio de 2025
