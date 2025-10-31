Os preços oficiais variam conforme a capacidade de armazenamento escolhida pelo cliente, que começa em 256 GB para todos os modelos
Apple anunciou os novos modelos do dispositivo nesta semana. Valores no mercado brasileiro podem chegar a quase R$ 12,5 mil
Novo sistema estreia no dia 15 de setembro e traz recursos de inteligência artificial
Gigante de tecnologia apresentou nesta terça (9) seus novos aparelhos, incluindo o modelo mais fino já fabricado pela empresa
Apple realizará transmissão a partir das 14h, pelo horário de Brasília
Dentre as novidades, está a estreia do modelo Air, o smartphone mais fino da empresa
O cache do seu celular deve ser limpo com frequência, para não haver excesso de conteúdo armazenado na memória.
Além do iPhone, a mudança vale para o watchOS, o macOS e o iPadOS
Medida pode triplicar o preço do smartphone no País
De tempos em tempos, o aplicativo deixa de ser compatível com dispositivos e sistemas operacionais mais velhos