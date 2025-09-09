Apple revela modelos de iPhone compatíveis com sistema iOS 26

Durante o evento de lançamento do iPhone 17, nesta terça-feira (9), em Cupertino (EUA), a Apple anunciou que o iOS 26 ficará disponível para os usuários a partir da próxima segunda-feira (15).

De acordo com a companhia, será adotado a partir de agora um novo padrão de contagem para seus sistemas operacionais: as versões irão destacar o ano de lançamento.

Por conta disso, a próxima versão do sistema do iPhone será chamada de iOS 26, e não de iOS 19, como seria na lógica anterior. Essa alteração também vale para watchOS, tvOS, macOS, visionOS e iPadOS.

A nova versão, no entanto, não será compatível com todos os modelos da gigante de tecnologia, excluindo os modelos iPhone X, XS, XR e XS Max.

Veja também Tecnologia Saiba como limpar o cache do seu celular Android ou iPhone

Quais as novidades do iOS 26?

O sistema virá com uma nova estética, introduzindo o chamado “Liquid Glass”, que é uma interface que dá aos aplicativos uma aparência mais fluida e translúcida.

Essa versão dará um visual que pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial.

Legenda: Essa versão dará um visual que pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial Foto: Divulgação / Apple Inc.

Entre os destaques estão novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, que é integrado com o Chat GPT.

A Apple integrou recursos de inteligência artificial em seus dispositivos para facilitar tarefas cotidianas. Três novos recursos foram apresentados:

Hold Assist : avisa quando uma chamada telefônica para uma empresa é retomada.

: avisa quando uma chamada telefônica para uma empresa é retomada. Live Translation: traduz ligações, conversas no FaceTime e mensagens em tempo real, suportando vários idiomas.

Visual Intelligence: analisa elementos na tela do dispositivo, identificando objetos e informações.

Os recursos apresentados fazem parte do pacote Apple Intelligence, que visa integrar funcionalidades de inteligência artificial aos dispositivos Apple e também a aplicativos de terceiros.

No entanto, nem todos os modelos de iPhone terão acesso a essas novidades devido às limitações de hardware exigidas pelo novo sistema.

Quais modelos são compatíveis com o iOS 26? Veja: