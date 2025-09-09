Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Apple revela modelos de iPhone compatíveis com sistema iOS 26

Novo sistema estreia no dia 15 de setembro e traz recursos de inteligência artificial

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Legenda: De acordo com a companhia, será adotado a partir de agora um novo padrão de contagem para seus sistemas operacionais
Foto: Divulgação / Apple Inc.

Durante o evento de lançamento do iPhone 17, nesta terça-feira (9), em Cupertino (EUA), a Apple anunciou que o iOS 26 ficará disponível para os usuários a partir da próxima segunda-feira (15).

De acordo com a companhia, será adotado a partir de agora um novo padrão de contagem para seus sistemas operacionais: as versões irão destacar o ano de lançamento.

Por conta disso, a próxima versão do sistema do iPhone será chamada de iOS 26, e não de iOS 19, como seria na lógica anterior. Essa alteração também vale para watchOS, tvOS, macOS, visionOS e iPadOS.

A nova versão, no entanto, não será compatível com todos os modelos da gigante de tecnologia, excluindo os modelos iPhone X, XS, XR e XS Max.

Veja também

teaser image
Tecnologia

Saiba como limpar o cache do seu celular Android ou iPhone

Quais as novidades do iOS 26?

O sistema virá com uma nova estética, introduzindo o chamado “Liquid Glass”, que é uma interface que dá aos aplicativos uma aparência mais fluida e translúcida. 

Essa versão dará um visual que pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial.

Comparação entre os modelos de sistemas, do iOS 18 para o iOS 26, com efeito translúcido
Legenda: Essa versão dará um visual que pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial
Foto: Divulgação / Apple Inc.

Entre os destaques estão novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, que é integrado com o Chat GPT.

A Apple integrou recursos de inteligência artificial em seus dispositivos para facilitar tarefas cotidianas. Três novos recursos foram apresentados:

  • Hold Assist: avisa quando uma chamada telefônica para uma empresa é retomada.
  • Live Translation: traduz ligações, conversas no FaceTime e mensagens em tempo real, suportando vários idiomas.

Visual Intelligence: analisa elementos na tela do dispositivo, identificando objetos e informações.

Os recursos apresentados fazem parte do pacote Apple Intelligence, que visa integrar funcionalidades de inteligência artificial aos dispositivos Apple e também a aplicativos de terceiros. 

No entanto, nem todos os modelos de iPhone terão acesso a essas novidades devido às limitações de hardware exigidas pelo novo sistema.

Quais modelos são compatíveis com o iOS 26? Veja:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2ª geração e posterior)
Assuntos Relacionados
Benjamin mostrou homenagem feita pela mãe antes dele iniciar nova fase

Zoeira

Vídeo de mãe reunindo brinquedos do filho antes de ele ir para a faculdade viraliza

Benjamin publicou o momento no TikTok, e a cena foi comparada ao filme "Toy Story"

Redação Há 2 horas
Cena de O Verão Que Mudou a Minha Vida, com parte dos personagens sentados à mesa, conversando e comendo

Zoeira

Que horas será lançado o novo episódio de ‘O Verão Que Mudou a Minha Vida?'

Série da Prime Video adapta trilogia de sucesso da autora Jenny Han

Redação 09 de Setembro de 2025
Shrek e um personagem pequeno e com aparência amigável e expressão contente, de cabelo ruivo, conversando com Shrek em um cenário de castelo com decoração medieval, dentro do universo do filme

Zoeira

TV Globo exibe 'Shrek para Sempre' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (9)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (9) traz comédia, fantasia e aventura para toda a família

A. Seraphim 09 de Setembro de 2025
Whindersson Nunes falou abertamente sobre o fim do casamento com Luísa Sonza,

Zoeira

Whindersson Nunes revela por que decidiu terminar casamento com Luísa Sonza

Durante entrevista, humorista ainda relembrou boatos envolvendo a ex-companheira e Vitão

Redação 09 de Setembro de 2025
Paolla Oliveira usou um vestido de marca cearense em

Zoeira

Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

Celina e Heleninha usaram vestidos da grife Marina Bitu na cena do casamento de Odete Roitman

Redação 09 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor

Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda.

A. Seraphim 09 de Setembro de 2025