Apple revela modelos de iPhone compatíveis com sistema iOS 26
Novo sistema estreia no dia 15 de setembro e traz recursos de inteligência artificial
Durante o evento de lançamento do iPhone 17, nesta terça-feira (9), em Cupertino (EUA), a Apple anunciou que o iOS 26 ficará disponível para os usuários a partir da próxima segunda-feira (15).
De acordo com a companhia, será adotado a partir de agora um novo padrão de contagem para seus sistemas operacionais: as versões irão destacar o ano de lançamento.
Por conta disso, a próxima versão do sistema do iPhone será chamada de iOS 26, e não de iOS 19, como seria na lógica anterior. Essa alteração também vale para watchOS, tvOS, macOS, visionOS e iPadOS.
A nova versão, no entanto, não será compatível com todos os modelos da gigante de tecnologia, excluindo os modelos iPhone X, XS, XR e XS Max.
Veja também
Quais as novidades do iOS 26?
O sistema virá com uma nova estética, introduzindo o chamado “Liquid Glass”, que é uma interface que dá aos aplicativos uma aparência mais fluida e translúcida.
Essa versão dará um visual que pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial.
Entre os destaques estão novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, que é integrado com o Chat GPT.
A Apple integrou recursos de inteligência artificial em seus dispositivos para facilitar tarefas cotidianas. Três novos recursos foram apresentados:
- Hold Assist: avisa quando uma chamada telefônica para uma empresa é retomada.
- Live Translation: traduz ligações, conversas no FaceTime e mensagens em tempo real, suportando vários idiomas.
Visual Intelligence: analisa elementos na tela do dispositivo, identificando objetos e informações.
Os recursos apresentados fazem parte do pacote Apple Intelligence, que visa integrar funcionalidades de inteligência artificial aos dispositivos Apple e também a aplicativos de terceiros.
No entanto, nem todos os modelos de iPhone terão acesso a essas novidades devido às limitações de hardware exigidas pelo novo sistema.
Quais modelos são compatíveis com o iOS 26? Veja:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª geração e posterior)