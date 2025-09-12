Quanto custará iPhone 17 no Brasil? Veja preços e data de lançamento

O iPhone 17 chegará às lojas do Brasil na próxima semana com preços a partir de quase R$ 8 mil, a depender do modelo. Pela primeira vez, o País está incluso na lista de locais que recebem a primeira leva do lançamento global da Apple.

Segundo a multinacional norte-americana, a comercialização dos dispositivos no mercado brasileiro começará de forma limitada, com a abertura da pré-venda na terça-feira (16). Já para o público em geral, o celular ficará disponível a partir de 19 de setembro.

Todos os modelos serão compatível com o sistema operacional iOS 26, que além de trazer mudanças no design, também tem novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence.

Preço do iPhone 17 no Brasil

Legenda: Nova versão conta com câmera dupla Fusion de 48 MP e câmera frontal Center Stage Foto: Divulgação

O modelo básico será o mais barato no País, saindo a partir de R$ 7.999, conforme a Apple. Nos Estados Unidos, ele será vendido por US$ 799.

Disponível em cinco cores (lavanda, sálvia, azul-névoa, branco e preto), uma nova tela ProMotion maior e mais brilhante, bateria para o dia todo com recarga rápida, além de sistema de câmera dupla Fusion de 48 MP e câmera frontal Center Stage.

Preço do iPhone Air

Legenda: Dispositivo é o mais fino lançado pela marca norte-americana Foto: JUSTIN SULLIVAN /Getty Images via AFP

O lançamento mais fino da linha de celulares da Apple chega ao Brasil pelo valor inicial de R$ 10.499. Nas lojas americanas, a versão custará US$ 999.

A fabricante afirma que o modelo, disponível nas cores azul-céu, dourado claro, branco-nuvem e preto-espacial, será mais resistente do que qualquer modelo anterior e terá desempenho de nível Pro, com sistemas avançados de câmera na frente e atrás, além de bateria para o dia todo.

Preço do iPhone 17 Pro no Brasil

Legenda: Modelo é o topo de linha da marca americana Foto: divulgação/Apple

A linha mais completa da Apple custará a partir de R$ 11.499 no Brasil, sendo que a versão Pro Max sairá por R$ 12.499. Nos EUA, o Pro e o irmão Pro Max serão vendidos por US$ 1.099 e US$ 1.199, respectivamente.

O modelo estará disponível em três colorações: pateado, laranja-cósmico e azul-intenso.