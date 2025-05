Trump ameaça taxar Apple em 25% se iPhones não forem produzidos nos Estados Unidos

Por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (23), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que a Apple redirecione a fabricação de iPhones exclusivamente para o País. Caso contrário, a empresa sofrerá uma taxação de 25% do governo americano.

"Há muito tempo, informei Tim Cook, da Apple, que espero que seus iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos, não na Índia ou em qualquer outro lugar", escreveu Trump na Truth Social, rede social da qual é dono.

Recentemente, Cook, que é CEO da Apple, anunciou que a Índia seria a maior responsável pela produção dos iPhones até o próximo ano, de acordo com o portal Financial Times. A decisão visa fugir das consequências criadas pelas recentes sanções impostas pelos Estados Unidos à China, onde também são fabricados os smartphones.

Segundo Dan Ives, chefe global de pesquisa de tecnologia da Wedbush Securities, caso a operação da Apple seja remanejada para os EUA, o preço um iPhone poderia triplicar para US$ 3.500. Isso porque, na China, um aparelho como esse custa US$ 8 dólares para ser produzido, ao contrário dos US$ 65 na linha de produção americana.

Após a publicação do presidente, as ações da Apple caíram 3%. No mês passado, a empresa perdeu US$ 300 milhões de mercado devido às tarifas anunciadas por Trump.