Apple lança iPhone 16e, versão mais barata do iPhone 16; veja valores

A Apple anunciou, nessa quarta-feira (19), o iPhone 16e, considerado pela empresa como um smartphone de baixo custo, e uma versão mais acessível do iPhone 16. Com este modelo, a expectativa é impulsionar as vendas de aparelhos da empresa.

A gigante do setor disse que o iPhone 16e reúne tecnologia de ponta em um dispositivo mais econômico. Ele substitui o iPhone SE de terceira geração e apresenta um design renovado e especificações técnicas aprimoradas. O smartphone também é capaz de executar aplicativos de inteligência artificial, com a marca Apple Intelligence.

O smartphone estará disponível para pré-venda a partir de 28 de fevereiro e chega ao Brasil com preços que vão de R$ 5.799 a R$ 8,1 mil, conforme a capacidade de armazenamento do aparelho.

Competição no mercado

Analistas de Wall Street dizem que o novo iPhone deve ajudar a Apple a competir melhor em mercados mais sensíveis a preços, como a China. Em seu primeiro trimestre fiscal, encerrado em 28 de dezembro, a receita com o iPhone caiu 0,8% em relação ao ano anterior, para US$ 69,14 bilhões.

As vendas foram particularmente fracas no país asiático, mas a empresa observou que as vendas do iPhone cresceram nos mercados em que os recursos do Apple Intelligence estavam disponíveis. Às 14h28 (de Brasília), as ações da Apple subiam 0,27% em Nova York.

