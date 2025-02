Médico canadense descobre que está infartando ao atender paciente que passava pela mesma emergência

Um médico de 60 anos descobriu, durante um plantão na emergência, que estava infartando enquanto atendia um paciente que havia tido um infarto no Hospital Timmins and District, no Canadá. O caso ocorreu em novembro do ano passado, mas só foi divulgado recentemente pelo hospital. As informações são do jornal O Globo.

Conforme relato do médico Chris Loreto, cerca de quatro meses e meio antes do diagnóstico, ele começou a sentir dores no peito, que subiam pela garganta e chegavam a seus dentes e ouvidos. Ele afirmou que as dores se intensificavam quando praticava corrida, mas acreditava se tratar de um refluxo gástrico.

Então, Chris resolveu se consultar com o médico de sua família, mas não detalhou que as dores aumentavam durante o exercício físico. Ele começou a tomar medicamentos para refluxo, mas não obteve resultado.

O ápice aconteceu no dia 12 de novembro do ano passado, quando Chris jogava hóquei e teve uma dor intensa persistente, que seguia para os ombros. Apesar do incômodo, o médico foi trabalhar normalmente na manhã seguinte. A surpresa é que, no final de seu turno, ele socorreu um paciente que sofreu um infarto fulminante.

Ao conversar com a esposa do paciente para entender o quadro, ele se deu conta de que estava com sintomas semelhantes e também utilizava medicamentos para refluxo indevidamente. "A história dele era a minha história", surpreendeu-se o médico.

Assustado, Chris resolveu compartilhar a história com colegas de trabalho, que o aconselharam a fazer exames de sangue e um eletrocardiograma imediatamente. Logo depois, foi confirmado que o médico também estava infartando.

Chris foi transferido para um hospital especializado em Toronto. Ele foi submetido a um procedimento para inserção de um stent e começou a reabilitação cardíaca.

"Somos ótimos em cuidar dos outros e péssimos em cuidar de nós mesmos", afirmou o médico.

Depois do susto, Chris deixou um conselho para os pacientes. "Façam o que eu digo, e não o que eu faço". Ao ser transferido para o centro de referência em Toronto, ele encontrou o próprio paciente que havia socorrido antes e recebeu um agradecimento da esposa dele. "Obrigada por salvar a vida do meu marido". Ele respondeu: "não, obrigado ele por salvar minha vida", relembrou.

Três meses após a internação, Chris segue de licença médica e fazendo reabilitação cardíaca.