Um avião da Delta Airlines sofreu um acidente nesta segunda-feira (17) durante o pouso no Aeroporto de Toronto, no Canadá, e a aeronave ficou de cabeça para baixo. Há pelo menos 15 pessoas feridas, segundo a imprensa canadense.

Havia muita neve na pista no momento do pouso. O aeroporto Toronto Pearson publicou nas redes sociais que os serviços de emergência atuaram no local. Conforme a Delta, os feridos foram levados para "vários hospitais"da região.

Veja vídeo

A aeronave, de modelo Bombardier CRJ-200, vinha de Minneapolis, nos Estados Unidos.

"O Aeroporto Internacional Toronto Pearson está ciente de um incidente durante o pouso de um avião da Delta Air Lines vindo de Minneapolis. Equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e a tripulação estão localizados", disse o equipamento.

Ainda segundo o portal CP24, Sarah Patten, da Polícia Regional de Peel, em Ontário, disse que a maioria dos ocupantes do avião saiu ilesa.

Feridos levados de helicóptero

Havia 80 pessoas a bordo da aeronave — 76 passageiros e quatro tripulantes —, segundo a Delta Entre os 15 feridos, estão três com ferimentos graves: uma criança, um homem e uma mulher de cerca de 60 anos.

Conforme a ministra dos transportes, Anita Anand, as pessoas em situação mais delicada foram levadas a hospitais de helicóptero.

Veja a nota da Delta na íntegra:

"O voo 4819 da Delta Connection, operado pela Endeavor Air com uma aeronave CRJ900, sofreu um acidente envolvendo apenas a própria aeronave no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto por volta das 15h30 nesta segunda-feira. O voo partiu do Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul.

Relatos iniciais indicam que não houve mortos. Vários passageiros com ferimentos foram levados a hospitais da região. Nosso foco principal é prestar assistência aos afetados.

A bordo do voo estavam 80 pessoas no total – 76 passageiros e quatro tripulantes.

O aeroporto YYZ [Toronto Pearson] foi fechado pouco depois do incidente. A Delta está em contato com clientes que viajariam de, para ou por YYZ e recomenda que monitorem o status de seus voos pelo aplicativo Fly Delta.

A Endeavor Air é uma subsidiária integral da Delta Air Lines, com sede em Minneapolis".

