Homem tem carro furtado após esquecer chave em esteira da academia no DF

Um homem teve o carro furtado após esquecer a chave do veículo na esteira de uma academia em Samambaia, no Distrito Federal. Dois homens são suspeitos de ter cometido o crime. Um deles foi preso nessa terça (18), quando a polícia cumpriu um mandado de busca domiciliar. O outro criminoso ainda não foi identificado pelas autoridades.

De acordo com informações do portal g1, o caso aconteceu em outubro de 2024, mas as imagens só vieram a público nesta quarta-feira (19).

No registro, que circula nas redes sociais, o dono do veículo aparece utilizando a esteira e saindo logo em seguida. Ele acaba esquecendo as chaves no porta copos do equipamento. Depois, surge um homem utilizando a mesma esteira. Ele encontra a chave, coloca-a em uma mochila e sai em direção ao estacionamento da academia.

Horas depois, outro suspeito pula o muro da academia e também entra no estacionamento. Ele vai até o carro da vítima e furta o veículo.

Veja também País Idosa perde R$ 154 mil em empréstimos ao acreditar que se relacionava com Elon Musk, no DF Segurança Cinco pessoas são presas no Ceará por roubos de caminhonetes de luxos que eram levadas para fronteira do Brasil

A Polícia Civil informou que o homem, preso nesta terça, começou a frequentar a academia "com intenções criminosas" e usou uma documentação falsa para se matricular. Ele já respondia por outro crime na Justiça e estava em liberdade provisória. O suspeito também tinha envolvimento com drogas.

"No momento da prisão, ele estava saindo de casa para vender drogas. Durante a busca domiciliar, a polícia encontrou porções de cocaína e ecstasy prontas para venda, resultando em sua autuação por tráfico ilícito de drogas", disse o órgão.

As investigações continuam em busca do segundo suspeito, que foi flagrado pulando o muro da academia para furtar o carro.