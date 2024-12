Apple TV+ ficará gratuita para todos os usuários em dois dias de janeiro; saiba quando e como acessar

Aos amantes de séries, filmes e documentários, a Apple TV+ anunciou uma novidade. A sua programação ficará gratuita por dois dias, entre 4 e 5 de janeiro, para todos os usuários.

O comunicado foi anunciado nas redes da plataforma de streaming, que aproveitou para mostrar trechos de produtos inéditos no seu catálogo.

“Neste fim de semana, veja você mesmo. Reproduza gratuitamente de 4 a 5 de janeiro”, citam em sua legenda.

A plataforma vai exibir lançamentos como “Lobos” de George Clooney e Brad Pitt, “Como Vender a Lua”, protagonizado por Channing Tatum e Scarlett Johansson e a 2ª temporada de “Silo”, que começou a entrar no streaming semanalmente em novembro e que estará completa em janeiro.

Em janeiro, também são esperadas a 2ª temporada de “Ruptura”, o longa “Alvo Primário”, a 4ª temporada da comédia “Mythic Quest” e a série documental em seis episódios “Vietnã: A Guerra que Mudou os EUA” (“Vietnam: The War That Changed America”).

