Kelly Key recusou convite para participar do BBB 25 com a filha; entenda o porquê

A cantora Kelly Key, de 41 anos, negou os boatos de que estaria no BBB 25 junto com sua filha, Suzanna Freitas, de 24 anos. "Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos", afirmou, em sua conta oficial no Instagram.

A artista disse que chegou a ser cotada, mas recusou o convite.

"Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei, porque acho que combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto", completou.

Além da primogênita Suzanna, fruto de seu relacionamento com o cantor Latino, Kelly Key é mãe de Jaime Vitor, 19 anos, e Arthur, 7 anos, do casamento com o empresário angolano Mico Freitas. O casal completou duas décadas de união em 2024.

