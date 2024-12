Primeira chamada do BBB 25 é exibida pela TV Globo com ex-participantes famosos do reality; assista

A primeira chamada oficial do BBB 25 foi exibida nessa quinta-feira (26) pela TV Globo, mas dessa vez em um formato diferente. Um filme especial, chamado de "Bodas de Prata do BBB", reuniu nomes icônicos do reality show em um grande evento, com celebração do atual apresentador, Tadeu Schmidt.

Brothers e sisters apareceram na chamada como convidados de uma celebração semelhante a um casamento. Os dummies, figuras famosas dos bastidores das provas do Big Brother Brasil, também participaram da gravação.

Assista:

As cenas trouxeram algumas referências importantes para momentos marcantes do Big Brother Brasil. Entre elas, a amizade entre Bambam e Maria Eugênia no confinamento; Ivy Moraes votando em Babu Santana; e até Fiuk em um momento relaxado dentro do programa.

"Olha onde a gente chegou. Estamos aqui reunidos para celebrar os nossos laços. Este ano celebramos 25 edições. Hoje celebramos a união entre o real e o reality. E agora estamos prestes a ganhar companhia de outras duplas, que entram juntinhas no BBB 25. É de explodir o coração. Até de quem não tem", disse Tadeu Schmidt na chamada.

Estiveram presentes no momento os seguintes ex-participantes: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

Veja também Zoeira BBB: relembre ex-participantes que não venceram o reality, mas conquistaram o público

Confusão nas redes sociais

Mas teve quem não ficasse feliz com o especial do programa. Michel Nogueira, do BBB 24, e Ana Carolina Madeira, do BBB 9, usaram as redes sociais para lamentar o fato de não terem sido convidados para o especial. Ainda que muitos estivessem presentes, no entanto, nem todos os ex-participantes surgiram no especial da TV Globo.

Legenda: Juliette também apareceu na chamada especial de Bodas de Prata do reality Foto: TV Globo/Manoella Mello

Michel questionou se não teria feito história dentro do programa. "Eu não fui convidado, como muitos outros não. E eu pergunto: será que ter ganhado três Provas do Anjo consecutivas não é fazer história? Será que ser um dos participantes do BBB 24 a mais ganhar prêmios, mais ou menos 300 mil reais, não é fazer história também? Você entrar no programa não é fazer história?", questionou ele.

Enquanto isso, Ana Carolina relembrou que foi uma das mulheres responsáveis pelo maior número de eliminações da história do reality. "Então, pela minha história no BBB e por ser uma das mulheres que mais eliminou pessoas no programa, eu merecia meu lugarzinho lá. Mas tudo bem! Obviamente fiquei chateada, mas fazer o que, né?", disse ela por meio dos Stories do Instagram.