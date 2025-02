A Apple inicia nesta sexta-feira (28) a pré-venda do iPhone 16e no Brasil. O modelo, anunciado na semana passada, será vendido a partir de R$ 5.799 e estará disponível nas cores preto e branco. Pela primeira vez, um iPhone será produzido no país já no lançamento.

Preços do iPhone 16e no Brasil:

128GB – R$ 5.799

256GB – R$ 6.599

512GB – R$ 8.099

Fabricado na unidade da Foxconn, em Jundiaí (SP), o iPhone 16e é a versão mais acessível da linha, mas mantém vários recursos dos modelos premium. Ele conta com o chip A18, o mais avançado da empresa, compatibilidade com Apple Intelligence – sistema de IA que inclui o ChatGPT –, chamadas via satélite e maior autonomia de bateria.

A Apple promete ativar o Apple Intelligence em português a partir de abril no novo modelo. Usuários que baixarem a versão “iOS 18.4 Public Beta” já podem testar algumas das novas funções.

Nos Estados Unidos, o iPhone 16e também começa a ser vendido nesta sexta-feira (28) por US$ 599. O modelo é mais barato que o iPhone 16 (US$ 799) e o iPhone 16 Pro (US$ 999).

Novidades do iPhone 16e

O modelo tem tela de 6,1 polegadas, mesmo tamanho do iPhone 16, e mantém o botão de ação na lateral, que permite criar atalhos personalizados. O clássico botão de início foi removido, e o aparelho agora traz o modem C1, desenvolvido pela Apple, que melhora a duração da bateria.

Na parte frontal, o iPhone 16e mantém o “entalhe”, enquanto os demais modelos da linha possuem a “ilha dinâmica”. O carregamento foi padronizado para USB-C.

A câmera frontal tem 12 MP e tecnologia “TrueDepth” para maior profundidade nas imagens. A bateria, segundo a Apple, dura até 6 horas a mais que a do iPhone 11 e 12 horas a mais que a do iPhone SE.

Entre os recursos adicionais, o novo iPhone permite ligações via satélite, detecção de queda e funcionalidades de IA, como reescrever textos, gerar imagens, gravar, transcrever e resumir áudios.