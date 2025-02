WhatsApp apresenta erro de download e Meta lança atualização para corrigir falha

A versão Beta do WhatsApp apresentou problemas de download para alguns usuários desde a última terça-feira (25), problema que seguiu ao menos até o início da manhã desta quarta (26). Segundo o Downdetector, site especializado em monitorar instabilidades em portais e apps apontou alta no número de reclamações, registrando até problemas em figurinhas, com pico de 193 notificações.

Já no Google Trends, responsável por registrar as tendências do buscador, os termos "WhatsApp não faz download", "WhatsApp não baixa arquivos" e "WhatsApp não baixa áudio, foto e vídeo" apresentaram aumento repentino durante a manhã. Até o início da tarde, cerca de 85 queixas novas já haviam sido reportadas.

Além da falha para downloads, outros usuários da versão Beta também relataram instabilidades para receber mensagens e para visualizar status. Essa versão, inclusive, é destinada a usuários que possuem as novas funcionalidades em teste do aplicativo.

A Meta, empresa responsável pelo WhatApp, resolveu, então, lançar uma atualização na Google Play Store para corrigir o problema. No entanto, talvez ela ainda não esteja disponível para todos os usuários, segundo apontou a bigtech.